Deportes Santa Cruz recibió esta tarde a Cobreloa en el Estadio Municipal Joaquín Muñoz García. En un trabado encuentro, los locales lograron casi amargar la tarde del “Zorro” en los descuentos. Sin embargo, no contaban con que tras más de 20 de adición, la visita lograra dar vuelta el compromiso.

El equipo de John Armijo aprovechó los minutos finales cuando Kevin Harbottle, en los 90+2′, marcó el 1 a 0 parcial. Este triunfo les permitía escalar hasta el puesto 12 con 29 puntos.

Sin embargo, el equipo de César Bravo emparejó las acciones en los 90+14′ con gol de Aldrix Jara y, en el último suspiro, precisamente a los 90+19′ Agustín Heredia anotó el 2 a 1 que le dio la ventaja a los “Zorros”.

Así queda la tabla de Primera B tras la victoria de Cobreloa sobre Santa Cruz

Pos Equipo PJ G E P GF GC DG Pts Forma 1 Copiapó 26 12 9 5 33 16 17 45 Empate, Ganó, Empate, Empate, Ganó 2 Univ. Concepción 25 13 4 8 31 20 11 43 Ganó, Ganó, Ganó, Ganó, Empate 3 San Marcos 25 12 5 8 33 30 3 41 Perdió, Ganó, Empate, Empate, Ganó 4 Cobreloa 26 11 8 7 38 38 0 41 Ganó, Empate, Empate, Perdió, Ganó 5 Santiago Wanderers 25 10 9 6 37 29 8 39 Ganó, Empate, Empate, Perdió, Empate 6 Concepción 26 11 5 10 36 32 4 38 Perdió, Ganó, Ganó, Perdió, Ganó 7 Antofagasta 25 9 10 6 37 27 10 37 Empate, Ganó, Empate, Ganó, Empate 8 San Luis 25 9 8 8 27 29 -2 35 Perdió, Empate, Empate, Ganó, Ganó 9 Rangers 25 7 12 6 28 28 0 33 Ganó, Empate, Empate, Perdió, Ganó 10 Recoleta 26 8 9 9 25 30 -5 33 Empate, Perdió, Empate, Perdió, Perdió 11 Magallanes 26 7 8 11 25 29 -4 29 Empate, Ganó, Ganó, Ganó, Perdió 12 Temuco 25 6 10 9 27 33 -6 28 Perdió, Empate, Empate, Empate, Perdió 13 Unión San Felipe 25 7 5 13 26 33 -7 26 Ganó, Perdió, Perdió, Ganó, Perdió 14 Santa Cruz 26 6 8 12 28 37 -9 26 Ganó, Ganó, Perdió, Perdió, Empate 15 Curicó Unido 25 5 9 11 28 34 -6 24 Perdió, Perdió, Empate, Perdió, Perdió 16 Santiago Morning 25 7 7 11 19 33 -14 19 —

¿Cuándo son los siguientes partidos y rivales de Santa Cruz y Cobreloa?

Luego de este encuentro, ahora Cobreloa se prepara para recibir a Deportes Temuco en el Zorros del Desierto. Dicho compromiso se desarrollará el día 12 de octubre a contar de las 12:00 horas.

En tanto, el cuadro de Deportes Santa Visitará al “Uni-Uni” en el Estadio Municipal de San Felipe. ¿Cuándo? también el 12 de octubre desde las 12:30 horas.