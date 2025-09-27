Cobreloa afronta un importante problema, pues la ANFP le solicitó trasladar todas sus cadetes desde Santiago hasta Calama. Esto traerá una gran repercusión a cerca de 200 familias que tienen a sus niños en el club en la Región Metropolitana.

La situación compleja, ya que, si un niño o adolescente quiere seguir en el club, sus padres deberán costear todo lo que significa ir a Calama. Por aquello, las familias se organizan y realizarán una marcha el miércoles 1 de octubre a las 10:00 al frente de la ANFP en Quilin.

“El traslado y la eliminación de las inferiores de Santiago no es opción. Los 40 años de historia y desarrollo deportivo se respetan. Años de lucha, no nos roben el sueño”, señala la convocatoria de las familias.

Los Zorros tienen las inferiores desde la década del 80 en la capital, pues heredaron el fútbol formativo de Aviación. Durante su historia en este modelo surgieron jugadores como Charles Aránguiz.

Una protesta en medio de la Copa del Mundo Sub-20

Esta manifestación contra la ANFP, se produce en pleno periodo del Mundial Sub-20, el evento prioridad para las autoridades del fútbol chileno, que incluso optaron por un receso en los campeonatos.

De concretarse el traslado de las inferiores, en Cobreloa se centrarán en descubrir talento de la zona en Calama, perdiendo gran parte del scouting que se hacía en la capital.