El sábado Los Cóndores abrocharon su clasificación al Mundial de Australia 2027, la segunda cita planetaria a la que asistirán en su historia y de forma consecutiva.

La Selección Chilena de Rugby venció por 31-12 a Samoa (63-44 en el global) en lo que fue la revancha por el repechaje de la zona Sudamérica-Pacífico.

Todo esto se vivió en un tremendo ambiente en el Estadio Sausalito de Viña del Mar, donde más de 20 mil personas festejaron la clasificación junto al combinado que dirige Pablo Lemoine.

Pero tras el choque con los polinésicos, el propio head coach de Los Cóndores hizo un desesperado llamado por la falta de financiamiento para la preparación de cara al Mundial, donde todavía quedan dos años por delante.

Es más, la próxima ventana será en noviembre pero la World Rugby no contempló actividad para Chile como ganador de este repechaje, por lo que la Federación Nacional Deportiva de Rugby busca rivales por fuera. Aunque faltan fondos, ya que el gasto fue alto en toda la logística de esta llave con Samoa.

“Lamentablemente World Rugby al que gana en este playoff no le da ventana. Bueno, y tampoco estamos bien de financión actualmente, estos viajes fueron carísimos y ahora vamos a ir a buscar si encontramos fondos públicos o privados para salir a esa ventana que es importante en el ránking aparte, para meterse en los 18. Y es muy importante para que los jugadores jueguen a otro nivel y ya empecemos esta carrera de dos años que tenemos”, comentó Pablo Lemoine a ESPN.

Los Cóndores clasificaron al segundo mundial de su historia y de forma consecutiva. (Foto: Raúl Zamora/Photosport)

Los Cóndores quieren medirse con una potencia mundial

Mientras que el presidente de Chile Rugby, Cristian ‘Lulo’ Rudloff, adelantó que están conversando con dos potencias para visitar en noviembre: Irlanda y Escocia.

“Por el momento no lo tenemos confirmado todavía, así que no puedo decir. Estamos hablando, está la posibilidad, no tenemos ningún partido confirmado a través de World Rugby, pero sí estamos directamente con un par de países. Ojalá que Irlanda, Escocia, que han mostrado intereses con sus equipos A, podamos concretarlo”, informó a ‘Rugby Chile’.

Aunque también se unió a las palabras del entrenador uruguayo respecto a la falta de financiación para poder viajar a enfrentar a rivales de esta categoría.

“Necesitamos si financiamiento, obviamente no es un llamado ahora pero sí decirlo. Toda esta serie, ir a Estados Unidos, volver, alojar un partido así maravilloso con tanta gente genera un estrés y necesitamos levantar los recursos para que la preparación sea la mejor para todos nuestros jugadores”, sostuvo Lulo Rudloff.