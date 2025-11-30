Este domingo se corrió el Gran Premio de Qatar, válido por la penúltima fecha de la temporada 2025 en la Fórmula 1, donde el ganador fue el neerlandés Max Verstappen de Red Bull Racing.

El actual tetracampeón de la F1 dejó el campeonato de pilotos al rojo vivo, cuando queda solo una carrera por delante. Esto porque llegó a los 396 puntos y ahora está a solo 12 del líder, el británico Lando Norris de McLaren (408 pts).

El inglés tuvo una carrera para el olvido al arrancar segundo y terminar cuarto, luego de un terrible error en la estrategia de su equipo, que mantuvo a los dos monoplazas en pista cuando salió el “safety car” en la séptima vuelta.

Esto también afectó a su compañero Oscar Piastri, quien arrancó en la “pole” y terminó segundo. Cabe recordar que hasta hace algunas carreras el australiano era el líder del campeonato y ahora cayó al tercer lugar (392 pts).

La carrera final será el próximo fin de semana en Abu Dhabi, donde Norris, Verstappen y Piatri son los tres aspirantes al título, aunque el británico sigue teniendo ventaja para esta definición.

Es más, el corredor de 26 años solo debe alcanzar el tercer puesto para asegurar su primer campeonato. Si queda fuera del podio, debe calcular en qué lugares terminan sus contendores al título.

Cabe recordar que el sistema de repartición de puntos de la Fórmula 1 es el siguiente: el ganador de cada carrera se lleva 25 unidades, el segundo 18 puntos, el tercero 15 puntos, el cuarto 12 puntos, el quinto 10 puntos, el sexto 8 puntos, el séptimo 6 puntos, el octavo 4 puntos, el noveno 2 puntos y el décimo 1 punto.

Las posiciones del campeonato de pilotos de la Fórmula 1:

Lando Norris (McLaren): 408 puntos Max Verstappen (Red Bull Racing): 396 pts. Oscar Piastri (McLaren): 392 pts. George Russell (Mercedes): 309 pts. Charles Leclerc (Ferrari): 230 pts. Lewis Hamilton (Ferrari): 152 pts. Kimi Antonelli (Mercedes): 150 pts. Alex Albon (Williams): 73 pts. Carlos Sainz (Williams): 64 pts. Isack Hadjar (Racing Bulls): 51 pts. Nico Hulkenberg (Kick Sauber): 49 pts. Fernando Alonso (Aston Martin): 48 pts. Oliver Bearman (Haas): 41 pts. Liam Lawson (Racing Bulls): 38 pts. Yuki Tsunoda (Red Bull Racing): 33 pts. Esteban Ocon (Haas): 32 pts. Lance Stroll (Aston Martin): 32 pts. Pierre Gasly (Alpine): 22 pts. Gabriel Bortoleto (Kick Sauber): 19 pts. Franco Colapinto (Alpine): 0 pts.

Max Verstappen consiguió su séptima victoria de este 2025. (Foto: Rudy Carezzevoli/Getty Images)

¿Cuándo es el Gran Premio de Abu Dhabi?

El Gran Premio de Abu Dhabi en Emiratos Árabes Unidos, que le pondrá punto final a la temporada 2025 de la Fórmula 1, se correrá el próximo domingo 7 de noviembre a las 10:00 horas de Chile en el circuito de Yas Marina.

En síntesis