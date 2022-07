Chile Sub-20 vs Perú | Ver EN VIVO por TV, ONLINE y STREAMING a La Roja por el amistoso internacional

La Roja Sub-20 enfrenta su compromiso amistoso ante Perú durante este martes. El elenco que dirige Patricio Ormazábal busca sumar ritmo y competencia de cara al Sudamericano de la categoría a realizarse en el 2023.

Por aquello es que Chile tendrá dos duelos de este carácter ante los incaicos y donde seguramente se espera que los jóvenes valores nacionales puedan demostrar el nivel que algunos han tenido en el Campeonato Nacional 2022.

Entre estas figuras se encuentran principalmente jugadores de Colo Colo y Universidad de Chile. En el caso de los albos, Joan Cruz, Eduardo Villanueva y Jordhy Thompson están en la nómina.

Por otro lado y en el caso de los azules están Lucas Assadi, Marcelo Morales y también Darío Osorio como los principales elementos.

Por aquello, es que estos partidos preparatorios toman importancia de cara al Sudamericano que se va a desarrollar el próximo año en Colombia.

Día y hora: ¿Cuándo juegan Chile Sub 20 vs Perú Sub 20 el partido amistoso?

Chile Sub 20 vs Perú Sub 20 juegan este martes 12 de julio a las 16:30 horas de nuestro país.

Televisión y Online: ¿En qué canal ver en vivo por TV o streaming en vivo a Chile Sub 20 vs Perú Sub 20?

El partido será transmitido EN VIVO a través del streaming FPF Play y también por el streaming de Nativa en Facebook y su canal de Youtube.