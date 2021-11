Claudio Bravo no pierde la fe con la Selección Chilena: “Lo vamos a seguir intentando, pelearemos hasta el final”

Chile no pudo quedarse con los tres puntos en el partido ante Ecuador. Un duelo que terminó con victoria para la escuadra visitante quienes se quedaron con tres puntos importantes que les permite encaminar de buena manera su presencia para la próxima cita mundialista.

Claudio Bravo atendió a los medios de comunicación en la conferencia posteriormente al partido la cual se realizó de forma virtual, y que contempló momentos claves que tienen que ver con el partido y el resultado que se sumó en este enfrentamiento.

“Nos convierten dos goles, pero la sensación fue de creer, de no bajar los brazos. Esa es la manera que te acerca al éxito, la forma en que nosotros hemos podido conseguir algo con Chile y lo vamos a seguir intentando. Se nos puso muy cuesta arriba”.

Sobre este mismo punto, el capitán de La Roja agregó que “A este nivel con un hombre menos cuesta mucho competir, pero me siento orgulloso de lo que vi, mis compañeros pelearon hasta el final. Hubo jugadores que terminaron muy maltrechos por el esfuerzos, pero nos vamos con la frente en alto. Peleamos hasta el final”.

Respecto al funcionamiento del partido, el portero fue claro en señalar que se pudieron hacer cosas mejores, pero que los momentos que fueron ocurriendo en el mismo obligó a ir tomando otras decisiones.

“Se pudieron hacer muchas cosas mejor, pero este partido está lleno de detalles. Pero más que vez los detalles ahora hay que estar con la cabeza un poco más fría, darle vuelta de otra manera a lo que vivimos hoy. Nos quedamos con la sensación de competir hasta el final, no bajamos los brazos con un hombre menos ni con la serie de cosas extrañas que nos pasaron, las lesiones, cosas raras que no suelen pasar ni siquiera en 90 minutos”.

Se ha hablado sobre la posibilidad de que Chile pueda llevar la localía a Calama para el partido con Argentina, lo cual el guardameta de la selección no ve esta situación con malos ojos y que será un tema para analizar.

“(Calama) No es algo estemos mirando en este momento. Estamos masticando lo sucedido hoy, el no haber sumado de local, que era el objetivo principal. No se nos dio el partido que necesitábamos y buscábamos. Nos queríamos reencontrar con las buenas sensaciones de los partidos anteriores”.

Además, agregó que “Hicimos un buen partido en Paraguay y queríamos cerrar con una victoria en Santiago, con nuestra gente. Pero ya tocará analizar, volver y seguir con la misma intención que nos acerca un poco más al éxito”.

Finalmente, el portero agradeció el cariño de los hinchas en cada uno de los partidos que disputó Chile. “Le agradecemos a la gente. En el estadio sentimos el apoyo todo el encuentro, hasta el final se quedaron a arroparnos. Por ellos intentamos dejar todo en la cancha, pero más que decir algo hay que agradecer. Los que llevamos tiempo y los que vienen apareciendo somos agradecidos del apoyo, nos esperan en el hotel, en Pinto Durán, cuando entramos a la cancha e igual cuando salimos. No se vive así en todas partes del mundo y sólo agradecer”.