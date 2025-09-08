La Selección Chilena se comienza a despedir de las vigentes Eliminatorias CONMEBOL. Luego de jugar ante Uruguay, el combinado nacional deberá pavimentar una nueva era.

En ella, las dificultades pueden ser mayores: La Roja puede sumar a otro rival en la altura. Un país que se desempeña en las clasificatorias sudamericanas quiere incorporarse a la lista encabezada por Bolivia.

¿Quién es? Según señalan desde Perú, la FPF planea sacar provecho de su situación geomorfológica y trasladar su localía en el siguiente proceso clasificatorio para el Mundial de 2030.

Al menos, así lo aseveró La República. El medio citado aludió a que la Selección de Perú desarrolla un plan para jugar en la ciudad de Cusco. Eso sí, la idea aún está en pañales.

“En la Federación Peruana de Fútbol (FPF) no quieren repetir este bochornoso proceso y estudian la posibilidad de llevar a la selección peruana a jugar de local en el Inca Garcilaso de la Vega del Cusco”, destacó la información.

En dicha línea, la publicación continuó señalando: “Teniendo como aliado a los 3.400 metros sobre el nivel del mar (m. s. n. m.) y un estadio con una capacidad de 45.000 espectadores“.

La Selección de Perú quiere jugar en el Estadio Garcilaso de la Vega del Cusco. Atención, Selección Chilena. (Archivo)

Los rivales de la Selección Chilena en la altura

Cabe destacar que en las últimas Eliminatorias CONMEBOL, la Selección de Bolivia jugó en El Alto. El estadio de dicha localidad está 4.150 metros sobre el nivel del mar.

A su vez, en distintas ocasiones, Ecuador ha llevado sus encuentros a Quito. En tal ciudad, se encuentra el Estadio Rodrigo Paz Delgado, que se ubica a 2.850 metros sobre el nivel del mar.