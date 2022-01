El referente de La Roja no podía creer la noticia que le dieron al King tras la expulsión ante Ecuador.

El Pitbull no lo puede creer: Gary Medel comenta la sanción que le dieron a Arturo Vidal: "Qué sinvergüenza"

La Roja no recibió muy buenas noticias durante la jornada de este viernes, pues se notifició que Arturo Vidal fue sancionado con tres fechas de castigo tras su expulsión contra Ecuador en la derrota por 2-0 en San Carlos de Apoquindo el pasado mes de noviembre por Eliminatorias.

La FIFA le entregó esta información a la ANFP y sin duda que es una situación más que compleja para el equipo de Martín Lasarte, pues tiene el charrúa ya está complicado en la conformación del mediocampo. Recordemos que Charles Aránguiz está lesionado y Erick Pulgar tampoco ha vuelto al ruedo en Fiorentina. Además, Marcelino Núñez también está lesionado.

Ya se sabía que Vidal se perdería el duelo contra Argentina en Calama y luego con Bolivia en La Paz, pero ahora también se perderá el compromiso contra Brasil como visita. Solo regresaría ante Uruguay en la última fecha.

Gary Medel, amigo y compañero del King en la Selección Chilena, comentó lo que fue la decisión hacia el volante del Inter de Milán a través de una transmisión por Twitch junto a otras personas jugando Fortnite, donde se enteró de lo ocurrido. "¡Tres fechas! No, están huev... No, qué sinvergüenza, hue... ¿Cachaste o no? A Arturo (Vidal) le dieron tres fechas ¿Y sin público?", exclamó el Pitbull.

Con esto, queda esperar si desde Quilín harán algo con relación a la sanción hacia el mediocampista, ya que Chile está en plena carrera por obtener un cupo al mundial a jugarse este año a partir de noviembre.