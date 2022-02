Juan Cristóbal Guarello analizó el triunfo 3-2 de la selección chilena en su visita a Bolivia en La Paz. El periodista de larga trayectoría asegura que La Roja tuvo un gran comienzo en la primera media hora de partido y después bajó con el sorpresivo empate.

"Era un partido que estaba en el análisis previo que se podía ganar, se necesitaba ganar. Es un partido complicado, en el primer tiempo Chile bien hasta el empate contra Bolivia, de ahí creo que siente el esfuerzo", dijo en Los Tenores de ADN.

El profesional mencionó que hubo un pasaje del partido muy complicado en el segundo tiempo: "Jugó como en el llano, salió con todo. Después en la segunda etapa con los tres cambios que hace, entra Vaca, Bejarano, el equipo boliviano se lleva por delante a Chile. Hay unos 20, 25 minutos muy complicados".

Guarello destacó las atajadas de Brayan Cortés como un momento clave del encuentro: "La inflexión es después que Cortés saca tres pelotas, dos de ellas pegan en el palo, Chile no tenía salida, Brereton estaba agotado, el equipo se había alargado. Pulgar era un partido para el olvido".

El comunicador valoró los cambios en el mediocampo: "La entrada de Baeza le da marca y Parra que le da explosión en tres cuartos, el equipo empezó a tener otra valocidad. El remate de Parra que saca Lampe es el aviso. luego ese gran cambio de frente de Alexis para Isla. Isla resuelve de primera hacia el centro, se nota cuando un jugador tiene cierta jerarquía, un jugador de menos jerarquía tiene que pararla, no resuelve de esa manera, por el centro Marcelino no perdona. Con el 2-1 Bolivia lo siente, va con todo igual, Chile tiene posibilidad de meter un tercero que además es fundamental, porque después de ese gol de Alexis alcanza a descontar el equipo boliviano, después no tiene muchos argumentos", complementa.

También sacó la calculadora: "Chile lo gana queda posibilidad, queda un espacio, está complicado".

En los calculos apuntó cuatro unidades más para ir a la repesca, pero se lamentó que uno de los rivales sea la selección brasileña: "Para mi los 23 puntos te meten en el repechaje, hay una posibilidad grande, se puede aspirar a los 23, lamentablemente está Brasil ahí, hay un margen que se puede hacer".

Para el cierre asegura que La Roja mostró el fútbol que acostumbraba: "Este equipo jugó mal al estilo de lo que juega a la selección chilena en estos últimos años".