Juan Cristóbal Guarello comentó la caída 2-1 de Chile en su compromiso frente a la selección de Argentina por las Eliminatorias a Qatar 2022. El periodista considera que Claudio Bravo no debió ser titular.

"Argentina no te llegó, es más los dos goles, uno claramente, el otro no tanto, tuvo responsabilidad de Bravo que no tendría que haber jugado. Ahora lo sabemos, estaba lento, al parecer con una pubalgía, no tenía rechazo", dijo en ADN.

El profesional se refirió al 1-0 de la albiceleste: "El primer tiro va con muy buen efecto, con rosca de (Ángel) Di María, pero la volada no es de Bravo, muy lenta, casi no tiene tracción cuando vuela".

Luego comentó el 2-1 de Lautaro Martínez: "El rebote (tras remate de Rodrigo De Paul) es de un arquero que no se puede mover prácticamente, puso las manos porque le fue al cuerpo, pero si esa pelota iba dos o tres metros para el lado no llegaba. Se demoraron en ese cambio".

El periodista aseguró que el capitán de La Roja debió parar el juego: "Bravo a penas está lesionado, se tiene que tirar al suelo y esperar que entre Cortés, no se hizo lamentablemente y le diste la oportunidad a Argentina que te ganara el partido".

"Argentina no te llegó, en un gol tuvo mucha colaboración del arquero, en el otro el Bravo de hace una semanas en el Betis lo sacaba, pero el gol de marca el trámite, Chile no tiene reacción hizo el empate momentaneo un centro largo de Ñúnez, queda corto Molina y le pega el cabezazo Brereton bombeado contra un Martínez que se le pierde el arco", complementó.

El comunicador destacó el despliegue de Big Ben: "Después, con el marcador en contra, Chile ¿Cuando tuvo el control del partido? Argentina fue retrocediendo paulatinamente en la medida que fue sintiendo el desgaste de la altura. Brereton no se cansó, terminó muy parado".

El comentarista criticó a Martín Lasarte "Lenta la respuesta de la banca, yo con el 1-0 metía un lateral lateral, pero ya con el 2-1 se imponía que entrara inmediatamente Isla, tienes que hacer inmediatamente el cambio y empezar a jugar distinto. Isla entra mucho más tarde por Díaz. Entra Suazo por Vegas porque está con tarjeta amarilla.

"Hay una cosa que se demora muchísimo en resolver (Lasarte) cuando el partido no está yendo por donde él quiere, tiene muy lenta reacción. Vargas tenía que haber salido mucho antes, no estaba jugando, no tocaba la pelota, al final Argentina se le facilitó mucho la tarea, porque hacía circular la pelota o esperaban", agregó.

Otra cosa que le reprobó al DT fue el no cambiar a Alexis de posición: "Cuando entró Isla haciendo el uno dos con Montecinos, por ahí Chile se acercó, un cabezazo de Brereton que sacó Martínez y pudo haber sido el empate, pero no más que eso. Cuando tú ves que Sánchez no te está funcionando enganchado, ponlo más arriba y ponle un volante que lo pueda hacer jugar".

"Son todas cosas que le cuesta mucho resolver al técnico, se demora, se demora. Le pasó cuando Vidal le dijo mueve el peral, hay una reacción lenta en un partido difícil, pero no es que Brasil te jugara al tontito, no es que te estuvieran dando un toque.Argentina hacia su juego, arropadita, tranquila, balón a ras de piso, cortando el juego, Paredes pegó mucho, pero bien, que te hace la falta reiterada, Di María hizo un muy buen partido, con un De Paul que estaba jugando muy bien y un Papu Gómez que tuvo control sobre la pelota", añadió Guarello.

El tenor retomó los elogios a Ben: "(De Paul, Papu Gómez y Di María) Son jugadores que por partido te recorren 12 kilómetros, tienen un fondo físico. Brereton se le notó el trabajo especial que hizo el partido y además la exigencia física que tiene semana a semana"

También volvió a las falencias, que a su juicio, tuvo la selección chilena: "Lamentablemente no tuvo las armas, no tiene línea de juego, con Aránguiz al 40 por ciento, con Vargas saliendo de la pretemporada, Alexis fuera de posición ¿Cuándo llegó al borde del área para desequilibrar en gambeta? Nunca, nunca le llegó esa pelota".

Guarello se refirió a la cosecha de puntos: "Seamos objetivos ¿Chile a quién le ganó? Le ganó a Venezuela, a Paraguay de local y de visita, pero a los que están arriba ¿A los que te están compitiendo la clasificación a quién le ganó ahora último? Ese es el tema, juntante nueve puntos, porque te tocaron tres partidos ganables y los ganaste, bien porque había que hacerlo, pero para clasificar hace falta algo más,Hoy por ejemplo el punto que se hubiese sumado era bueno, te ayudaba y era importante".

Por último se refirió al escenario ante Bolivia de visita, Brasil también fuera de casa y ante Uruguay de local: "Con 22 puntos no entras, ni a la repesca, ni a nada, tienes que robarle algo a Brasil para rasguñar, si le ganas a Brasil puedes hacer 25, pero dejemos, ya no es calculadora, esto se perdió antes hace rato", remató.