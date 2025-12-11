Deportes Limache todavía no logra cerrar la herida que dejó la final de la Copa Chile 2025, donde estuvo a un paso de alzar el título, pero terminó cayendo en una dramática tanda de penales frente a Huachipato.

Más allá del resultado, el foco quedó puesto en una polémica jugada que, según los tomateros, pudo cambiar la historia del partido.

El reclamo apunta al remate fallado por Facundo Pons, donde —según imágenes y la percepción del plantel— el arquero acerero Rodrigo Odriozola se adelantó claramente antes del disparo. Sin embargo, el árbitro Piero Maza y el VAR decidieron no repetir el lanzamiento, lo que generó molestia inmediata en el plantel y la dirigencia de Limache.

La imagen de la final de la Copa Chile que se viralizó en redes sociales | FOTO: Captura

Con el paso de las horas, desde la interna del club esperaban alguna explicación desde el referato nacional, especialmente considerando la magnitud del partido y la tecnología disponible. Y fue ahí donde llegó una respuesta que no hizo más que incrementar la indignación.

César Villegas no tiene piedad y explota tras la final

El presidente de Deportes Limache, César Villegas, habló con energía y sin filtro sobre la situación, apuntando directamente a la autoridad arbitral.

“Hablamos con Roberto Tobar (jefe de los árbitros) y nos dijo que estaba bien no repetir el tiro… Son impresentables”, lanzó el mandamás.

Mientras los de Jaime García celebran un nuevo título, en la Quinta Región exigen explicaciones y una revisión profunda de los protocolos, convencidos de que decisiones como esta no pueden volver a repetirse en el fútbol chileno.

