Universidad de Chile sigue trabajando silenciosamente en la planificación de la temporada 2026, un proceso que incluye la búsqueda de un nuevo entrenador tras la repentina y sorpresiva salida de Gustavo Álvarez.

El técnico argentino, que había asumido a comienzos del 2024, aún mantiene contrato vigente con los azules hasta diciembre de 2026, por lo que su desvinculación no depende únicamente de la voluntad del club. De hecho, uno de los aspectos más complejos de resolver es la cláusula de salida que todavía está activa.

Por ello, desde Azul Azul ya comenzaron las conversaciones con el representante del DT para ajustar los montos y alcanzar un acuerdo que deje conforme a ambas partes.

Continúan las negociaciones entre la U y Álvarez | FOTO: Felipe Zanca/Photosport

Gustavo Álvarez y su cláusula de salida de Universidad de Chile

Álvarez ya había vivido una situación similar en Huachipato. En el cuadro acerero también tenía una cláusula de salida, pero en esa ocasión eligió no presionar ni intervenir en los montos establecidos, respetando completamente el contrato antes de partir hacia el Romántico Viajero.

Sin embargo, el panorama hoy sería muy distinto en el Centro Deportivo Azul. En las últimas horas surgieron versiones que indican que el propio entrenador estaría mostrando una postura más firme, buscando modificar la cláusula para facilitar su salida anticipada.

Incluso, se comenta que el agente del DT habría presentado una oferta cercana a los 250 mil dólares, cifra que dista por completo del monto original: 1 millón 200 mil dólares.

Resta esperar cómo avanzan las negociaciones en los próximos días, pero todo apunta a que el desenlace podría ser mucho más complejo de lo que Azul Azul imaginaba inicialmente.

En síntesis…

Gustavo Álvarez mantiene contrato con la U, pero estaría buscando reducir su cláusula de salida, gesto que no tuvo en Huachipato.