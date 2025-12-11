La Conmebol volvió a remecer el mapa audiovisual del continente con el anuncio de los nuevos adjudicatarios para la transmisión de sus torneos de clubes entre 2027 y 2030.

El proceso de licitación, uno de los más esperados por las cadenas deportivas y plataformas de streaming, siempre marca un antes y un después en la industria, considerando que la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana son los productos más consumidos del fútbol sudamericano.

Durante los últimos años, ESPN había sido el actor dominante, con un paquete mayoritario que incluía Libertadores, Sudamericana y Recopa, acompañado por señales como CHV/Paramount y DirecTV, que complementaban la oferta con partidos exclusivos. Ese esquema parecía estable, pero el nuevo periodo trajo un golpe inesperado que cambia por completo el tablero.

La irrupción de nuevos competidores, sumado al creciente interés de las televisoras por asegurar contenido premium, abrió la puerta a un escenario renovado.

La gran sorpresa vino de la mano de TNT Sports, que se convierte en uno de los nuevos protagonistas del fútbol continental.

Así quedó el reparto desde 2027 hasta 2030:

Copa Libertadores

Televisión abierta: TNT Sports y Ecuavisa (Ecuador)

TNT Sports y Ecuavisa (Ecuador) Televisión y plataformas de pago: ESPN y TNT Sports a través de HBO Max

TNT Sports finalmente dio el salto a las competencias Conmebol | FOTO: Andres Pina/Photosport

Copa Sudamericana

Televisión abierta: TNT Sports

TNT Sports Pago: ESPN y DirecTV

Recopa Sudamericana

Pago exclusivo: ESPN

Con esta distribución, TNT Sports rompe el dominio histórico de ESPN y para los aficionados, el cambio promete más alternativas, nuevas plataformas y una competencia que podría elevar la calidad de las transmisiones.

En síntesis…