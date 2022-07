Jorge Valdivia revela un desconocido problema con Jorge Sampaoli antes de partir de la Selección Chilena: "Se le cayó el casete con algunas cosas y eso a mí no me gustó"

En estas últimas horas el ex entrenador de la Selección Chilena, Jorge Sampaoli generó noticia en el fútbol mundial tras anunciar que no continuará siendo el DT del Olympique de Marsella del fútbol francés por el pobre mercado de transferencias que venía realizando el club, lo cual no tenía satisfecho a Don Sampa.

Hablando sobre el entrenador campeón de la Copa América 2015 con La Roja, en esta jornada el ex jugador y Seleccionado Nacional,Jorge Valdivia dialogó con Radio ADN y se refirió a la relación que tuvo el casildense, en donde reveló que tenían una buena relación, pero que algo rompió con todo.

“Mi relación con él siempre fue buena, fue uno de los entrenadores que me trajo de vuelta a la Selección, pero hay algo de él que no me gustó cuando salió de la Selección”, inició expresando Valdivia.

Ahondando en dicha situación, el Mago explicó cuál fue el principal problema que le generó molestia con el estratega argentino, la que se desarrolló en los últimos momentos que vivía Sampaoli al mandato de la Selección Chilena.

“Junto a un grupo de periodistas, lo llevó a Juan Pinto Durán y se le cayó el casete con algunas cosas, se fue de boca. Eso es algo que a mí no me gustó, en el fondo yo dije y encontré que, si en su minuto fue muy criticado por decir que se sentía rehén, muchos lo criticaron después es como contradictorio ir a una reunión y en el fondo creerle lo que él había dicho en relación a los jugadores”, explicó a Radio ADN.

Finalmente, Valdivia dejó la polémica de lado y señaló que tras dicha situación no volvieron a tener relación y se refirió a su paso por la Selección Argentina, en donde indicó que no le sorprendió su llegada por todo lo que había realizado, pero explicó el principal problema del porque no funcionó su plan de trabajo en la Albiceleste.

“No hablé más con él. Por capacidades, si tenía ese derecho a ser el entrenador de la Selección Argentina, porque fue un entrenador exitoso acá en Chile tanto con la U como la Selección, después se fue al Sevilla y lo hizo muy bien. Después en la Selección Argentina uno como jugador se entera de cosas, va compartiendo camarín con compañeros que estuvieron en la Selección (Argentina) y te van contando cosas y no tuvo un buen manejo grupal, porque era una Selección más pesada que la nuestra. No me sorprendio que fuera entrenador de Argentina, porque méritos tenía”, cerró.