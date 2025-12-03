Un emblema de la Selección Chilena tiene un nuevo desafío: se convertirá en director técnico. Tras retirarse, está más que preparado para cambiar de rumbo. ¿De quién se trata? Ese es el caso de Claudio Maldonado.

A través de su Instagram, el mítico mediocampista adelantó el nuevo paso en su vida. Lleva largo tiempo como ayudante técnico y esta vez quiere subir un escalón. Ya estudió para hacerlo.

“Tras varios años trabajando como asistente técnico profesional, me complace anunciar que, a partir de hoy, estoy listo para empezar mi carrera como entrenador de fútbol profesional“, comentó.

Luego, agregó: “Tengo experiencia en clubes de Brasil y del extranjero, es mi deseo de toda la vida. Me preparé, estudié y sigo evolucionando constantemente. Me siento listo para cualquier reto profesional”.

Cabe destacar que Claudio Maldonado ya estuvo en diversos cuerpos técnicos, incluyendo a Colo Colo, Red Bull Bragantino, Vasco da Gama y Athletico Paranaenese, entre otros.

Claudio Maldonado se lanzó: el emblema de la Selección Chilena se convirtió en DT. (Foto: Getty Images)

El paso de Claudio Maldonado por la Selección Chilena

A lo largo de su carrera como futbolista profesional, el destacado volante defendió la camiseta de La Roja en 44 oportunidades. En dichos compromisos, registró un gol.

Cabe destacar que fue parte del plantel medallista olímpico (bronce) en Sídney 2000. Ante ello, su nombre quedará grabado por siempre y con letras de oro en la historia de la Selección Chilena.

