El ex portero de la Universidad de Chile, Johnny Herrera sin duda que fue un jugador más que importante dentro del fútbol chileno y que fue un protagonista clave en lo que es el duelo más importante de nuestro fútbol: el Superclásico ante Colo Colo.

Dentro de lo que fue uno de estos partidos, el ídolo del ‘Romántico Viajero’ hizo una importante confesión en un podcast junto a Fernando Solabarrieta, en la que sacó al baile lo que fue la igualdad entra ‘Azules’ y ‘Albos’ en el Apertura del 2005, en la que tuvo un importante cruce con Jorge Valdivia.

“Cuando Ángel Carreño me hace el gol, pasa Valdivia y me dice: ‘gol, conche…’. Yo llego y lo agarro de la oreja, le doy un zamarreo y le digo: ‘¿cómo qué gol, recon…’. Luego lo suelto. Y ahí queda la grande, se fue expulsado él y también me expulsaron a mí”, comenzó señalando Herrera.

En esa misma línea, el ex guardameta indicó que hasta día de hoy se arrepiente de no haber agredido con un golpe mayor a Jorge Valdivia tras lo que fue su encontrón, en la que su zamarreo de todas formas le termino costando muchas fechas de suspensión.

Herrera y su polémica con Valdivia | Foto: Photosport

“Me suspendieron por siete partidos. A Valdivia le dieron ocho. Y yo digo, compadre, estoy tan arrepentido de no haberle puesto un combo en el hocico por lo menos, como corresponde. Hasta el día de hoy me arrepiento de no haber hecho un poquito más, si la sanción iba a ser la misma”, declaró.

Concluyendo, Herrera a pesar de lo que fue este enfrentamiento, indicó que no tiene una mala relación con Jorge Valdivia, con quien después compartió en la Selección Chilena.

“Hay buena onda. En la selección también, buena onda”, cerró.