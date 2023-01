La Roja está a punto de volver a jugar un Sudamericano Sub 20, torneo que no se realiza desde hace cuatro años.

Pizarro y más: los cracks chilenos que no jugaron el Sudamericano Sub 20 por la pandemia

Selección Chilena Sub 20

Este viernes 20 de enero Chile saltará a la cancha para enfrentar a Ecuador en el Sudamericano Sub 20 de Colombia. Este campeonato juvenil, que generalmente se realiza cada dos años, no se realiza desde 2019, por lo que hay una generación de cracks que no pudieron disputar este tradicional torneo en la edición 2021.

¿Qué cracks chilenos no disputaron el Sudamericano del 2021?

Diversos jugadores son figuras de sus equipos en el Campeonato Nacional, cumpliendo en muchos casos con la regla del minutaje Sub 21. Pero debido a la pandemia de Covid-19 no pudieron disputar el Sudamericano que correspondía el año 2021:

Vicente Pizarro (Colo Colo)

Clemente Montes (Universidad Católica)

Gonzalo Tapia (Universidad Católica)

Alexander Aravena (Universidad Católica)

Jeyson Rojas (Colo Colo)

Daniel González (Santiago Wanderers, hoy en Universidad Católica)

Bastián Yañez (Unión Española)

Alexander Oroz (Colo Colo)

Bruno Barticciotto (Universidad Católica, hoy en Palestino)

Tomás Ahumada (Audax Italiano)

Muchos de ellos son parte de la Selección Chilena Sub 23, conjunto que disputará los Juegos Panamericanos de Chile entre octubre y noviembre de este 2023.

Muchos de ellos se están preparando con La Roja Sub 23 para los Panamericanos | Foto: Agencia Uno

Sudamericano y Mundial cancelados

Tanto el Sudamericano Sub 20 de Colombia 2021 como el Mundial de Indonesia del mismo año fueron cancelados por Conmebol y FIFA respectivamente, ya que en ese momento apenas se llevaba un año de la pandemia de Covid-19.

Aquel sudamericano se iba a disputar en febrero de 2021, pero en ese entonces existían estrictas medidas sanitarias en el continente, junto a una vacunación que poco a poco iba masificando. Así, los torneos se aplazaron hasta este año 2023 en la mismas sedes.

Jugadores que son figuras en sus equipos como Vicente Pizarro en Colo Colo, Bastián Yañez en Unión Española o Gonzalo Tapia y Clemente Montes de la UC, entre muchos otros, habrían formado un buen equipo para intentar emular lo hecho en 2013, el último año en que La Roja Sub 20 clasificó a una Copa del Mundo juvenil.