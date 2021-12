La Selección Chilena recibirá a Argentina el jueves 27 de enero a las 21:45 en el Estadio Zorros del Desierto de Calama por las Eliminatorias a Qatar 2022. El equipo de Martín Lasarte además hará la preparación para el encuentro ante Bolivia el martes 1 de febrero a las 17:00 en el Estadio Hernando Siles de La Paz. El anuncio no cayó muy bien al periodista, Flavio Azzaro, quien a través de su canal de Youtube realizó una crítica a La Roja.

"Esta semana se conoció la noticia de que Chile decidió jugar de local en Calama por primera vez en su historia por los puntos en Eliminatorias y justamente contra Argentina. El equipo chileno está en riesgo de no clasificar al Mundial y encuentra en eso de la altura la posibilidad de sacarle ventaja al seleccionado de (Lionel) Scaloni. Claramente busca con esto bajar el margen. Hoy Argentina está por arriba de Chile, pelea con Brasil quien es el mejor equipo de Sudámerica", expresó a través de su canal de Youtube.

Azzaro publicó una crítica en su Twitter el 21 de diciembre: "Esto tendría que estar prohibido: Chile nunca juega en la altura, solo intenta sacar ventaja. O juegas siempre de local en ese estadio o no lo usas nunca". El profesional explicó su mensaje en redes sociales: "Puse este tweet en la semana, porque para mi claramente va a jugar al desierto porque en condiciones normales tiene todas las de perder, a raíz de este tweet muchos colegas trasandinos (chilenos), empezaron a opinar acerca de lo que dije y lo sostengo, buscan sacar ventaja"

"Solamente dos veces Chile jugó de local en Calama y por amistosos, el 85 un amistoso contra Dinamarco: ganó 5-0 y el 2010 con (Marcelo) Bielsa como técnico le ganó 3-0 a Zambia. Esto debiera estar penado por la Conmebol, no debiera poderse jugar en un terreno que nunca se jugó antes y que tiene una clara intención de sacar ventaja: Antes que empiece la competencia, las selecciones, deberían elegir dos estadios para jugar y si ese estadio tiene altura, bárbaro y lo puedes usar. Por ejemplo, Bolivia juega siempre en la altura, no es que lo hace puramente porque quiere sacar ventaja. Chile nunca jugó en altura, es ahí cuando uno siente que es una avivada y la Conmebol lo debiera tomar como tal y no debiera permitir que un seleccionado pueda cambiar su localía en base a si no está clasificando o no a un Mundial", agregó.

Además se mostró molesto por la historia reciente: "Nos gusta jugar con los chilenos, mucho más después de las dos finales. ¿Nos duelen las dos finales? Cómo no va a doler que te gane una selección mucho más chica, y mucho más con una Selección a la que sientes que históricamente le tienes que ganar", opinó.