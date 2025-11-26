Todo apunta a que la teleserie por la renovación de Manuel Pellegrini en el Real Betis llegó a su fin. En las últimas horas, medios españoles aseguran que el ‘Ingeniero’ habría optado por extender su vínculo con el conjunto verdiblanco, sepultando así la ilusión de verlo al mando de la selección chilena en el corto plazo.

Mientras todos los focos apuntan al desafío del Real Betis ante Ütrecht por Europa League y del derbi andaluz frente al Sevilla por la Liga de España el próximo fin de semana, el entrenador chileno habría tomado una decisión clave para su futuro.

Según dio a conocer ‘El Desmarque’, Pellegrini habría dado su palabra para renovar por una temporada más con el elenco bético: “Renovación cerrada. A falta de la firma y la oficialidad, el Real Betis y Manuel Pellegrini han llegado a un entendimiento verbal para que el técnico chileno continúe en el banquillo verdiblanco una temporada más. Hasta junio de 2027”, publicó el citado medio.

“Pellegrini seguirá como entrenador del Betis… Esto no significa que no vaya a entrenar a Chile en un futuro, ya que tiene las puertas abiertas para buscar una plaza en el Mundial 2030. Y también la primera opción del Betis, aunque hayan aparecido nombres como posibles sustitutos de Pellegrini en el caso de no llegar a un acuerdo”, apuntaron desde España.

Manuel Pellegrini llegó a un acuerdo de palabra para renovar en Betis (Getty Images).

Si la Federación de Chile lo llama…

Aunque una eventual renovación de Pellegrini con el Betis sería un golpe duro para la ANFP, aún no se apagan del todo las ilusiones. Un contrato hasta 2027 dejaría abierta la posibilidad de que el Ingeniero asuma más adelante la banca de la selección chilena y lidere el proceso rumbo al Mundial de 2030, considerando que la próxima competencia oficial será en la Copa América 2028.

En esa línea, el propio medio asegura que hay una nueva cláusula en el contrato donde se estipula que si el entrenador de 72 años recibe el llamado de la Federación de Chile para firmar por La Roja, puede partir.

“En el nuevo contrato se incluirá una cláusula de salida para el entrenador. Si Pellegrini recibe la llamada de Chile, el Real Betis le facilitaría la salida. Es la arista más particular del nuevo contrato”, señala El Desmarque.

Datos clave…