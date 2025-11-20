Tras la gira por Rusia donde la selección chilena obtuvo triunfos ante el combinado local y Perú, el gerente de selecciones de la ANFP, Felipe Correa realizó un positivo balance en su llegada al país.

En el Aeropuerto de Santiago, Correa dialogó con los medios donde hizo su primera reflexión: “El balance completo desde que comenzamos esta idea de iniciar un proceso pensando en el 2030, que fue desde los partidos de Clasificatorias de Brasil y Uruguay, después el partido amistoso con Perú en Chile y los dos que tuvimos ahora en la gira de Rusia, ha sido muy positivo”.

En esa línea destacó el rendimiento de la selección en los últimos amistosos: “Se han incorporado nuevos jugadores, lo dijo Nicolás Córdova en la conferencia, volvimos a competir. Tenemos tres partidos seguidos que ganamos, mejoramos en el ranking FIFA, así que es un buen inicio para seguir con entusiasmo este proceso que está enfocado en trabajar un equipo y llegar al siguiente Mundial”, apuntó Correa.

¿Veremos a La Roja en el Mundial de los Picados? (Carlos Parra – Comunicaciones FFCh).

El dirigente también avizoró cómo será el 2026 de la selección chilena sin Mundial: “El 2026 vamos a tener solo partidos amistosos, pero tienen este carácter de ser preparatorios para ir mejorando un equipo que se vaya consolidando. Ya estamos cerrando algunos amistosos formalmente con rivales del próximo año, pero es un año que tenemos que aprovechar mucho para el inicio de la clasificatoria del 2027″, avisó.

¿Chile jugará el Mundial de los Picados?

En esa línea también se refirió a la posibilidad de jugar el ‘Mundial de los Picados’, certamen que organizaría Rusia con selecciones que no clasificaron a la citaen Norteamérica: “Lo escuché solo por la prensa, no hemos tenido ninguna invitación formal de esas características. Por ahora es más bien un rumor”, aclaró Correa.

Respecto a los amistosos, Correa confirmó que la Roja jugará con Estados Unidos en septiembre, mientras se trabaja para conseguir rivales para la fecha de marzo, junio y octubre. Mientras que la opción de enfrentar una selección europea en el Viejo Continente también está vigente.