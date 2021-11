Brayan Cortés comenta su llamado a La Roja para la doble fecha de Eliminatorias: "Me toma por sorpresa, no me lo esperaba"

Brayan Cortés fue una de las novedades que apareció este martes en la nómina de la Selección Chilena. El técnico uruguayo Martín Lasarte se decidió por el portero de Colo Colo para que sea parte de los arqueros junto a Claudio Bravo y Gabriel Arias. Durante este miércoles, el propio iquiqueño comentó lo que fue su llamado a Juan Pinto Durán.

"Feliz. Me tomó por sorpresa, no me lo esperaba. Como dije en su momento, estaba cien por ciento enfocado en Colo Colo. Obviamente si llegaba un llamado, bienvenido. Gracias al esfuerzo y a la dedicación que he tenido este año, es una recompensa entre comillas. Pero da felicidad y orgullo representar a tu país", dijo el portero en conversación con Colo Colo TV.

Cabe recordar que el guardameta fue el único convocado por 'Machete' para esta doble fecha de Eliminatorias desde el cuadro 'popular'. Una temporada en la cual ha tenido un gran rendimiento en el arco del Cacique y que le valió este nuevo llamado a La Roja. La selección nacional deberá jugar como visita ante Paraguay y luego ante Ecuador en San Carlos de Apoquindo.