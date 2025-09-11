Bolivia dio la sorpresa de las Clasificatorias Sudamericanas tras meterse en el repechaje rumbo al Mundial de 2026. Los altiplánicos vencieron por 1 a 0 nada menos que al Brasil de Carlo Ancelotti, logrando conseguir el séptimo puesto que les dio el pasaje al repechaje.

De paso, la verde dejó a la vinotinto venezolana con la ilusión a flor de piel, ya que en la última jornada también dejaron al equipo de Batista sin la chance de ir a un Mundial por primera vez en toda su historia.

La potente arenga de Carlos Lampe

Algo que había pasado desapercibido hasta hoy era lo que fue la previa al choque entre Brasil y Bolivia, donde el exmeta de Boca Juniors y Huachipato, Carlos Lampe, se lució con una potente arenga hacia todos sus compañeros.

“Tenemos la posibilidad más linda después de 31 años”, partió diciendo el golero quien hace un año sufrió una grave lesión jugando ante la Selección Chilena.

De hecho, el propio Lampe se acordó de ello diciendo: “Hace un año me rompí el tendón, pero mañana cumplo un año porque voy a cumplir un año donde sembramos esa ilusión”.

“Nadie creía en nosotros, todos dijeron que estábamos eliminados pero comenzamos a conseguir resultados. Llegamos con vida y cada uno tiene un sueño. Ninguno de nuestros ídolos pudo jugar este partido. Agarremos ese boleto y subamos a ese tren carajo”, cerró ante una ola de aplausos de todo el camarín.

Bolivia espera rivales en el repechaje

Bolivia es una de las seis selecciones que irá al repechaje mundialista. Hasta ahora, son los únicos clasificados a esta instancia junto a Nueva Caledona, representante de Oceanía. Resta aún definir los representantes de de África, otra de Asia y dos de la Concacaf.