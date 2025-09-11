Las Eliminatorias Sudamericana rumbo al Mundial 2026 cerró con la frustración de la Selección Chilena fuera de la Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México.

En medio de este momento crítico, el interinato de Nicolás Córdova cobró protagonismo, con la misión de encaminar los últimos partidos y preparar al equipo mientras la ANFP definía al próximo DT.

Durante el compromiso ante la Celeste, no solo el resultado fue noticia: también los encuentros y consejos que se produjeron detrás de cámaras, especialmente los provenientes de referentes como Marcelo Bielsa.

El fraterno abrazo entre Nicolás Córdova y Marcelo Bielsa

Pero, ¿qué le dijo el “Loco” Bielsa a Córdova en pleno abrazo previo al pitazo inicial? El Deportivo de La Tercera reveló que el extécnico de la Roja le deseó suerte de cara al Mundial Sub 20 que dirigirá en las próximas semanas.

Nicolás Córdova junto a Marcelo Bielsa antes del partido Chile vs Uruguay | FOTO: Jonnathan Oyarzun/Photosport

Por su parte, el ex futbolista del Brescia de Italia le agradeció las palabras y le transmitió sus ganas de que a Uruguay también le vaya bien en Norteamérica.

Más allá del resultado del cotejo que se disputó en el Estadio Nacional, estos gestos reflejan el respeto, la camaradería y el legado que continúa marcando el fútbol