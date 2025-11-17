La Selección Chilena no clasificó al Mundial de 2026 y, pese a que tomó al plantel con la suerte ya echada, Nicolás Córdova no se ha salvado de las críticas al mando del equipo de todos.

En conversación con BOLAVIP, el periodista Jorge “Coke” Hevia analizó el presente de la Roja y la continuidad del ‘Nico’, quien hoy ejerce como técnico interino de la Selección Chilena adulta mientras mantiene su rol en las divisiones menores. Para Hevia, la situación debe resolverse pronto: Córdova debe seguir en la estructura formativa y no asumir el primer equipo.

Según el comunicador, el plan que Córdova lidera en las categorías Sub 15, Sub 17 y Sub 20 está funcionando mejor de lo que muchos imaginan. “El plan está muy bien planteado. Tan bien planteado que muchos no lo entienden”, afirmó, apuntando a la metodología conjunta entre Córdova, Leporati y Miranda, quienes han asumido distintos roles según la necesidad del momento.

Nicolás Córdova sentencia el futuro de Nicolás Córdova en La Roja adulta, no así en las selecciones menores. (Foto: SIPA/PHOTOSPORT)

Hevia sostiene que Chile necesita justamente eso: un proceso de largo aliento para reconstruir una base competitiva. “Chile no tiene los jugadores, no tiene nada, entonces va a demorar”, explicó, destacando que ese trabajo no puede interrumpirse por la urgencia de la adulta.

El veredicto final de Jorge ‘Coke’ Hevia sobre Nicolás Córdova en La Roja

Para el periodista, la Roja mayor requiere un técnico diferente, alguien contratado exclusivamente para entregar resultados inmediatos. “La adulta no tiene tiempo. De hecho, estamos tarde, ya debió haber llegado el técnico”, aseguró, criticando la indefinición de la Federación en un periodo clave para el desarrollo del nuevo ciclo.

Hevia incluso cuestionó la falta de claridad en el perfil buscado para el nuevo entrenador: “Cuando intentan tocarle la puerta a Manuel Pellegrini y después suena Gustavo Álvarez, es como no sé a qué están apuntando”. Para él, esta incertidumbre complica aún más el avance del proyecto.

Además, lamentó que Chile desperdiciara partidos valiosos para construir una base sólida. “Perdiste cuatro o seis partidos que eran fundamentales para armar una estructura”, lamentó, aunque reconoció que tanto Miranda como Leporati dejarán una carpeta de trabajo al técnico definitivo.

En ese escenario, Hevia cree que la permanencia de Córdova en el primer equipo solo generaría confusión y frenaría su trabajo principal. “Para mí, Córdova tiene que seguir a lo que llegó: las selecciones juveniles”, expresó con total claridad.

Finalmente, el periodista reiteró que el plan de Córdova y su staff es bueno, pero necesita tiempo y estabilidad. “Hay que darle tiempo a los tres e implementarlo, mientras llega un técnico que dé resultados ya”, cerró, insistiendo en separar completamente ambos proyectos: el formativo y el competitivo.

DATOS CLAVE

El periodista Jorge “Coke” Hevia afirmó que el DT Nicolás Córdova debe seguir en las selecciones juveniles y no asumir la Selección Chilena adulta.

Jorge Hevia aseguró que el plan de Córdova en las categorías formativas (Sub 15, Sub 17 y Sub 20) está “muy bien planteado” y necesita tiempo.

El comunicador criticó que la Selección adulta no ha contratado un técnico exclusivo, cuestionando la indefinición entre Manuel Pellegrini y Gustavo Álvarez.