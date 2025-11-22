Pese a que ha pasado mucho tiempo desde la partida de Ricardo Gareca de la selección chilena, en la ANFP apostaron por tener un entrenador interino que termine este catastrófico 2025 para la selección chilena.

Esta larga espera tiene una razón: esperar que Manuel Pellegrini termine contrato con el Betis para que pueda asumir el banco de La Roja, algo que quiere y desea la mayoría del fútbol chileno tomando en cuenta la extraordinaria e innegable trayectoria del “Ingeniero”.

Paulo Flores conversa con Juan Cristóbal Guarello para BOLAVIP, el que tiene una posición contraria revelando que toda negociación o interés, en la práctica no existe ni de cerca.

Juan Cristóbal Guarello es claro en el tema Manuel Pellegrini.

“Siempre fue humo, ninguna posibilidad, pero ninguna, de hecho creo que Pellegrini mandó a decir que lo esperen hasta 2028”, afirma el periodista de Canal 13 y Radio Agricultura.

Agregando para no dejar dudas en el tema que “Pellegrini siempre fue una cortina de humo que tiraron no más”.

Juan Cristóbal Guarello asegura que Nicolás Córdova no es opción

Para los que creen que será Nicolás Córdova en definitiva el nuevo entrenador de la selección chilena, Juan Cristóbal Guarello lo descarta de plano.

“Lo que pasa es que hay un problema entre Córdova y Milad, porque Milad es el primero que no lo quiere, porque algo aprendió y olfateó la calle, no te puedes emborrachar con dos amistosos”, asegura.

¿Cuál fue el motivo de la ruptura? “Donde la embarró fue donde salió a criticar a la ANFP cuando fue eliminado del Mundial sub 20, porque en su desesperación y ceguera disparó de chincol a jote, y el jote fue el que te contrató, y eso creó una mala onda en el directorio, ahí Córdova se cocinó”, cierra el periodista.