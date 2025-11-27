Todo parece indicar que el plan de la ANFP con la selección chilena y Manuel Pellegrini está más o menos definido. La Federación y el entrenador del Real Betis habrían llegado a un acuerdo extraoficial que define el futuro inmediato de La Roja.

A pesar de que el ‘Ingeniero’ negocia su renovación con el Real Betis hasta 2027, su llegada a La Roja para el Mundial 2030 ya tendría un camino trazado.

Según dieron a conocer en DSports, Pellegrini se habría reunido con dirigentes de la selección chilena en Sevilla, estableciendo un acuerdo de cara al próximo ciclo mundialista. Esto, con el acuerdo de que el DT extienda su vínculo con Betis por una temporada más.

El plan es mantener un año más a Nicolás Córdova de interino (Photosport).

La clave de este plan es la extensión del interinato de Nicolás Córdova. El actual DT de transición se mantendrá en el cargo durante todo el año 2026, enfocándose en armar las bases del proyecto y el desarrollo de jugadores.

Esta decisión se justifica porque el calendario de ese año solo contempla partidos amistosos, permitiendo a Córdova preparar el terreno para la llegada de Pellegrini en 2027, cuando se acerquen las Eliminatorias y la disputa de la Copa América.

