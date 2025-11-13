El exfutbolista Claudio Bravo, histórico campeón de la Selección Chilena bicampeona de América, dio potentes declaraciones este jueves en el programa F90 de ESPN, donde le cerró las puertas a trabajar en La Roja, incluso con Manuel Pellegrini.

En medio de los rumores que acercan al exitoso técnico chileno al Equipo de Todos, el otrora arquero del Barcelona puso la pelota al piso y señaló que no están las condiciones dadas para que el Ingeniero venga a cumplir su sueño.

“Si uno viera las cosas desde otro punto de vista, o viera cosas que se están haciendo bien, yo sería el primero en invitar a Manuel, de verdad que sería el primero. Pero ves que estamos tan falto de todo y estamos tan lejos también de muchas selecciones en cuanto a muchas cosas, a tener una mejor liga, a tener mejor infraestructura…”, comenzó diciendo.

“Pero no creo que sea el mesías tampoco. No creo que solo con la presencia de él podamos arreglar prácticamente todo el fútbol chileno. Es un tema mucho más profundo. Siento que con la gran carrera o gran persona que es, con la inteligencia que tiene, no lo veo. En este momento no lo veo dentro de la Selección por un sinfín de cosas”, agregó Bravo.

El oriundo de Viluco, también se refirió a la posibilidad de llegar a La Roja junto a sus compañeros de la Generación Dorada, lo que por ahora descartó de lleno.

“En este momento no, absolutamente no, y un no rotundo y con letras mayúsculas. ¿Sabes cuántas veces me han invitado a participar dentro de la selección? Cero. A intentar dar una charla con los chicos, a intentar enseñarles cómo sale jugando desde atrás, cosa que eso uno lo sabe prácticamente de memoria. A veces siento que uno casi tiene que ir a golpear la puerta para que te inviten”, contó dolido.

En esa línea, volvió a sumar argumentos del porqué no ve las condiciones para que Pellegrini pueda dejar Europa y asumir la reconstrucción de la Selección Chilena.

“En ese aspecto y en otras cosas hablamos el mismo idioma. Yo con Manuel encajé de maravilla, sin tener un conocimiento antes de tener unas charlas con él u otro tipo de cosas, porque nos enfrentamos muchas veces, pero era solamente un saludo. Pero, claro, conocí una gran persona, un gran profesional y te das cuenta de por qué lleva tantos años al máximo nivel”, contó.

“Y dices, ‘en este momento aquí no encaja’, no encaja porque lo vuelvo a repetir, falta de muchas cosas, es difícil. ¿Por qué yo no quiero participar ahora? Es por la sencilla razón que yo no he tenido ninguna invitación a participar y ese ya es un indicador grande de que no es el momento”, completó el formado en Colo Colo.

Claudio Bravo no se ve trabajando para la Selección Chilena en la actualidad. (Foto: Jonathan Duenas/Mexsport/Photosport)

