Este miércoles fue presentada la nueva camiseta de la Selección Chilena para la temporada venidera y un nuevo comienzo con miras al Mundial del 2030, luego de terminar última en las clasificatorias para la cita del próximo año en Norteamérica.

Pese a no clasificar para el Mundial del 2026, la marca deportiva Adidas incluyó de todas formas a La Roja en su renovado catálogo, donde destacan selecciones como Argentina, España, Alemania, Japón y México, entre otras.

Pero al otro lado de la cordillera causó mucha gracia que Chile haya sido parte de estos lanzamientos de la firma alemana, haciéndose notar una vez más la rivalidad entre ambos países y especialmente la pica que ha habido tras las dos Copas América que les arrebató la Generación Dorada en 2015 y 2016.

Esta vez fue el medio TyC Sports el que le dedicó un artículo a la nueva camiseta del Equipo de Todos, donde se mofó en el titular del mal momento que atraviesa la Selección.

“Así es la camiseta con la que Chile no jugará el Mundial 2026”, titularon en su sitio web y en redes sociales.

“A pesar de no disputar la Copa del Mundo, la Roja presentó su nueva indumentaria para el próximo año”, agregaron en la bajada de la publicación.

No estando conformes con eso, en el primer párrafo volvieron a destacar el fracaso de La Roja en las últimas eliminatorias.

“La selección de Chile presentó su nueva camiseta para el 2026, aunque no estará presente en el Mundial del próximo año que se llevará a cabo en Estados Unidos, México y Canadá. Adidas lanzó oficialmente los modelos que vestirán varios equipos durante la Copa del Mundo, entre ellas la de la Selección Argentina, e incluyó la de la Roja, que quedó afuera de la competencia”, redactaron.

Esta es la gráfica que subió TyC Sports a redes sociales.

Lo cierto es que este es el cuarto modelo que le confecciona la marca de las tres líneas a la Selección Chilena, desde que volvió a ser su proveedor oficial de indumentaria en 2021.

Esta vez el diseño está inspirado en el cóndor, vuelve el cuello en V y las características líneas en las mangas también regresan al tradicional color blanco.

Esta camiseta será estrenada en los próximos partidos amistosos que tiene agendado Chile en la fecha FIFA de noviembre, ante Rusia (15/11) y contra Perú (18/11).

