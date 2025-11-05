Fue un debut amargo. La Selección Chilena Sub 17 tuvo su estreno en el Mundial de Qatar 2025 enfrentando al rival más duro del Grupo K, Francia, y el resultado fue una derrota por 2 a 0.

El equipo dirigido por Sebastián Miranda sintió el rigor de una potencia mundial y no logró sumar unidades en su primer partido.

Con este resultado, el “partido a partido” toma más sentido que nunca. La Roja Sub 17 ya no tiene margen de error y está obligada a sumar en sus próximos dos encuentros si quiere mantener viva la ilusión de clasificar a los octavos de final del certamen.

Chile deberá hacerse fuerte en ante los Gruyas | FOTO: @LaRoja

Ahora, para seguir con vida en Qatar, el foco del cuerpo técnico y los jugadores debe cambiar rápidamente y tendrán que hacerse fuerte en el próximo partido: versus Uganda.

¿Cuándo y a qué hora será el duelo de Chile vs. Uganda por el Mundial Sub 17?