En plena carrera presidencial, Evelyn Matthei (candidata por la coalición Chile Vamos) sigue marcando pauta con declaraciones que generan repercusión más allá del ámbito político.
La ex alcaldesa de Providencia y una de las cartas fuertes de la oposición rumbo a las elecciones, ha dejado en claro que uno de sus objetivos es rodearse de figuras que generen confianza y credibilidad en áreas claves de un eventual futuro gobierno.
Evelyn Matthei se la juega por Claudio Bravo como ministro del Deporte
En ese escenario, la exministra sorprendió al revelar a quién le gustaría ver como ministro del Deporte si llegara a La Moneda. Y lo hizo recurriendo a un ícono del fútbol chileno, perteneciente a la denominada Generación Dorada, lo que rápidamente llamó la atención tanto en la esfera política como en la deportiva.
El comentario lo entregó durante su participación en el programa Car-Curo a La Moneda, emitido este jueves por TVN, donde no dudó en confesar quién sería su “sueño” para ocupar dicho cargo: Claudio Bravo.
“Hay uno que me encantaría, Claudio Bravo en Deporte. Ese es mi sueño. Creo que nadie sería mejor que él, porque además, tiene academia y ha demostrado toda su vida un comportamiento muy mesurado, muy cuidadoso”, afirmó Matthei, dejando entrever su admiración por la trayectoria y el perfil del histórico capitán de la Roja.
“¿Si se lo he planteado? He conversado muchas veces con él, pero uno no ofrece algo que no puede ofrecer. Si yo todavía no he salido electa, ¿cómo le voy a ofrecer algo?“, sentenció.
¿Cuándo se realizarán las elecciones presidenciales en Chile?
La elección presidencial de Chile para el período 2026-2030 se realizará el domingo 16 de noviembre de 2025, en conjunto con las elecciones parlamentarias.