En plena carrera presidencial, Evelyn Matthei (candidata por la coalición Chile Vamos) sigue marcando pauta con declaraciones que generan repercusión más allá del ámbito político.

La ex alcaldesa de Providencia y una de las cartas fuertes de la oposición rumbo a las elecciones, ha dejado en claro que uno de sus objetivos es rodearse de figuras que generen confianza y credibilidad en áreas claves de un eventual futuro gobierno.

Evelyn Matthei se la juega por Claudio Bravo como ministro del Deporte

En ese escenario, la exministra sorprendió al revelar a quién le gustaría ver como ministro del Deporte si llegara a La Moneda. Y lo hizo recurriendo a un ícono del fútbol chileno, perteneciente a la denominada Generación Dorada, lo que rápidamente llamó la atención tanto en la esfera política como en la deportiva.

El comentario lo entregó durante su participación en el programa Car-Curo a La Moneda, emitido este jueves por TVN, donde no dudó en confesar quién sería su “sueño” para ocupar dicho cargo: Claudio Bravo.

“Hay uno que me encantaría, Claudio Bravo en Deporte. Ese es mi sueño. Creo que nadie sería mejor que él, porque además, tiene academia y ha demostrado toda su vida un comportamiento muy mesurado, muy cuidadoso”, afirmó Matthei, dejando entrever su admiración por la trayectoria y el perfil del histórico capitán de la Roja.

Claudio Bravo y Evelyn Matthei se hicieron viral tras reunirse en Iquique | FOTO: X (Ex Twitter)

“¿Si se lo he planteado? He conversado muchas veces con él, pero uno no ofrece algo que no puede ofrecer. Si yo todavía no he salido electa, ¿cómo le voy a ofrecer algo?“, sentenció.

¿Cuándo se realizarán las elecciones presidenciales en Chile?

La elección presidencial de Chile para el período 2026-2030 se realizará el domingo 16 de noviembre de 2025, en conjunto con las elecciones parlamentarias.