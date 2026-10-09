Fabián Estay propone a este sorpresivo entrenador para La Roja: “No le damos el valor”

La Selección Chilena sigue firme en lo que es su proceso de búsqueda de un nuevo entrenador para el equipo de todos, el que pueda liderar a ‘La Roja’ en el complejo camino al Mundial 2030, el próximo gran objetivo.
Sobre esto, un ex futbolista y con pasado en la selección como lo es Fabián Estay conversó en exclusiva con Bolavip Chile y ante la importante danza de nombres que ha aparecido para llegar a ‘La Roja’, en la que nombró a sus dos grandes candidatos.
“Yo elijo a Manuel Pellegrini, ese es mi candidato y mi otro candidato sería Gustavo Álvarez, porque conoce el fútbol chileno, fue campeón con un equipo que a lo mejor no teníamos presupuestado y me parece que sería una buena opción para él”, parte señalando Estay.
Profundizando en la situación de Pellegrini, el ‘Fabi’ es muy claro y sabe que hoy en día es demasiado complejo poder contar con la presencia de Manuel Pellegrini en la Selección Chilena y todo esto por lo que es su gran presente en el Real Betis.
La Roja busca un nuevo DT | Foto: Photosport
“Entendiendo que a Pellegrini le gusta el día a día, es muy difícil, sobretodo con el tema de las plazas para ir al Mundial se acortaron, pensando que ya estábamos todos clasificados, todavía no está definido y al parecer será de esa manera”, declaró.
Estay apuesta por Marco Antonio Figueroa para La Roja
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Finalmente, si bien Estay dejó en evidencia que su primer candidato es Manuel Pellegrini, también puso un sorpresivo nombre encima de la mesa y se trata del estratega nacional, Marco Antonio Figueroa, a quien también lo ve con las condiciones de poder llegar a ‘La Roja’.
“El número uno sería Manuel Pellegrini y uno extra para mí, que lamentablemente en Chile no le damos el valor como técnico es Marco Antonio Figueroa, hizo un gran trabajo en Nicaragua, los llevó dos veces a Copa Oro, Nicaragua estaba en un limbo futbolístico y los metió en una buena zona, hizo un buen trabajo”, cerró.