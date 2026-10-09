Fabián Estay propone a este sorpresivo entrenador para La Roja: “No le damos el valor”

El ex futbolista nacional, Fabián Estay sorprende con este candidato para la banca de 'La Roja'.

La Selección Chilena sigue firme en lo que es su proceso de búsqueda de un nuevo entrenador para el equipo de todos, el que pueda liderar a ‘La Roja’ en el complejo camino al Mundial 2030, el próximo gran objetivo.

Sobre esto, un ex futbolista y con pasado en la selección como lo es Fabián Estay conversó en exclusiva con Bolavip Chile y ante la importante danza de nombres que ha aparecido para llegar a ‘La Roja’, en la que nombró a sus dos grandes candidatos.

“Yo elijo a Manuel Pellegrini, ese es mi candidato y mi otro candidato sería Gustavo Álvarez, porque conoce el fútbol chileno, fue campeón con un equipo que a lo mejor no teníamos presupuestado y me parece que sería una buena opción para él”, parte señalando Estay.

Profundizando en la situación de Pellegrini, el ‘Fabi’ es muy claro y sabe que hoy en día es demasiado complejo poder contar con la presencia de Manuel Pellegrini en la Selección Chilena y todo esto por lo que es su gran presente en el Real Betis.

La Roja busca un nuevo DT | Foto: Photosport

“Entendiendo que a Pellegrini le gusta el día a día, es muy difícil, sobretodo con el tema de las plazas para ir al Mundial se acortaron, pensando que ya estábamos todos clasificados, todavía no está definido y al parecer será de esa manera”, declaró.

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Estay apuesta por Marco Antonio Figueroa para La Roja

Finalmente, si bien Estay dejó en evidencia que su primer candidato es Manuel Pellegrini, también puso un sorpresivo nombre encima de la mesa y se trata del estratega nacional, Marco Antonio Figueroa, a quien también lo ve con las condiciones de poder llegar a ‘La Roja’.

“El número uno sería Manuel Pellegrini y uno extra para mí, que lamentablemente en Chile no le damos el valor como técnico es Marco Antonio Figueroa, hizo un gran trabajo en Nicaragua, los llevó dos veces a Copa Oro, Nicaragua estaba en un limbo futbolístico y los metió en una buena zona, hizo un buen trabajo”, cerró.