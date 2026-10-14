El 'Fantasma' rompió el silencio desde Nicaragua y por primera vez se refirió a la opción de asumir la banca de la Selección Chilena.

El nombre de Marco Antonio Figueroa lentamente comienza a aparecer como una opción para la banca de la Selección Chilena. El exentrenador de Cobreloa, O’Higgins y Universidad de Chile, entre otros, ha recibido el respaldo de históricos del fútbol chileno como Elías Figueroa, Carlos Caszely y Esteban Paredes.

En conversación con RedGol, el ‘Fantasma’ valoró el apoyo recibido y apuntó contra la dirigencia del fútbol chileno. “A mí me deja tranquilidad, me da alegría saber que futbolistas tan importantes como Caszely, Paredes o Elías Figueroa den tu nombre para una oportunidad en la selección, porque siempre es bueno, siempre es importante, que la gente de la ANFP sepa que hay técnicos nacionales capacitados, ellos son los únicos que no quiere entender que el técnico nacional está capacitado”, señaló.

Además, Figueroa cuestionó el trabajo de anteriores procesos de la Selección Chilena: “Yo creo que con mucho menos hubiésemos tenido más oportunidades que Gareca para llegar al Mundial. Antes tuvimos a técnicos como Rueda, técnico que su fútbol, no digo metodología, porque guardo respeto, pero no era para el futbolista chileno”, afirmó.

¿Un ‘Fantasma’ en la Selección Chilena? (Créditos: Photosport).

El entrenador también explicó qué aspectos considera fundamentales para mejorar el rendimiento de La Roja. “En el fútbol actual hay que tener dinámica, posesión, pressing y todo eso se trabaja. Esto no es de la noche a la mañana, es trabajo. No soy de esos técnicos que, para impresionar a la prensa, abro la puerta y muestro todo el campo lleno de conos, barras, lleno de todo, a mí me gusta enseñar a jugar con la pelota, cómo salir, cómo juega el lateral por dentro, cómo por fuera, cuándo los volantes van cruzados, todo eso uno le enseña al jugador, cuáles las zonas más cortas para poder hacer daño”, explicó.

Por último, el Fantasma apuntó a un aspecto táctico que, a su juicio, debe corregir la Selección Chilena: “De repente juega bien, de atrás hacia adelante, pero los de atrás se mantienen atrás, y en el fútbol actual hay que achicar la cancha, los equipos están jugando en 35 metros, antes era a los 45, entonces cuando los equipos atacan los centrales ya están en mitad de la cancha”, concluyó.

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En síntesis…