Carlos Caszely sorprende y se la juega por este entrenador para La Roja: “Nadie lo quiere, pero…”

El ídolo nacional, Carlos Caszely se la jugó con todo con este sorpresivo entrenador para 'La Roja'.

La Selección Chilena comienza a mirar hacia el futuro y una de las principales tareas de la ANFP es definir quién estará al mando del equipo de cara a las Eliminatorias rumbo al Mundial 2030, el gran desafío que tendrá por delante el combinado nacional.

En ese escenario, la continuidad de Nicolás Córdova ha quedado bajo la lupa, debido a las dudas que han dejado los resultados y el funcionamiento futbolístico de La Roja, por esto, la búsqueda de un nuevo entrenador empieza a tomar cada vez más fuerza.

Dentro de los nombres que aparecen en el horizonte, Manuel Pellegrini sin duda que parece ser el gran candidato de todos, pero su gran presente en el fútbol español con el Real Betis, hacen cada vez más complejo la opción de la llegada de ‘Ingeniero’.

Por esto, ya hay otros nombres que aparecen como opción para la banca de la Selección Chilena, en la que Gustavo Álvarez, Julen Lopetegui, Gustavo Quinteros y Nicolás Larcamón, han sido vinculados con ‘La Roja’ en los últimos días.

Carlos Caszely deja a su sorpresivo candidato

Figueroa es el candidato de Cazely | Foto: Photosport

Ante esta situación que se toma la agenda dentro de la Selección Chilena, un ídolo nacional como lo es Carlos Caszely dio su opinión al respecto en conversación con la cuenta de Instagram ‘Somoslosgm’, en la que dejó a su sorpresivo candidato: Marco Antonio Figueroa

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“Siempre lo he dicho, a mí me gustaría mucho el ‘Fantasma’ Figueroa, yo sé que nadie lo quiere, pero es un tipo que se hace respetar y yo creo que eso le falta un poco a la selección”, declaró.

El hoy estratega nacional es entrenador del Real Estelí del fútbol de Nicaragua y hasta el momento, no ha aparecido en ninguna posible lista de poder llegar a ser el director técnico de la Selección Chilena.