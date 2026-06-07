Marco Antonio Figueroa le lanza un impensado salvavidas a Nicolás Córdova: “Ha hecho un buen trabajo”

El técnico nacional analiza el presente de La Roja tras la caída ante Portugal y le lanza un feroz salvavidas a Nicolás Córdova.

La Selección Chilena hizo un partido para el olvido el día de ayer en Portugal y cayó frente al cuadro local por 1-2, resultado que no hizo justicia a lo que sucedió en la cancha donde La Roja fue ampliamente superada y evitó una catástrofe.

Pese al mal juego exhibido el día de ayer, Nicolás Córdova dijo que se hizo un partido ‘aceptable’ considerando las diferencias que existen actualmente entre el peor equipo de Sudamérica y un candidato a ganar el Mundial de Norteamérica 2026.

Uno que habló del momento de La Roja fue Marco Antonio Figueroa, quien en diálogo con Bolavip Chile pidió definiciones: “La Selección tiene que tener una línea y para eso se necesita un técnico; para saber cómo jugar y tener al técnico idóneo para ese sistema”.

Portugal le pegó un baile a Chile. | Foto: Photosport

En esa línea, el ‘Fantasma’ asegura que Nicolás Córdova no ha hecho un mal trabajo, considerando lo que tiene: “Lo primero es decidir cómo se quiere jugar y hasta el momento no se ha visto. Creo que Córdova ha hecho un buen trabajo, él se adapta a lo que hay y lo demás lógicamente hay que buscar jugadores en todos los equipos”.

“No solo en Colo Colo, la U y Católica. Hay que buscar en todos los equipos, por algo el torneo tiene 13 equipos más”, complementó sobre la búsqueda de jugadores que debería haber en el fútbol chileno.

Publicidad

Palabras más, palabras menos, lo cierto es que La Roja hace mucho tiempo que no es competitiva y ahora deberá enfrentar a otra selección mundialista en el cierre de la gira europea: la República Democrática del Congo.

En síntesis

La Selección Chilena perdió 1-2 frente a Portugal en un partido amistoso ayer.

El entrenador Nicolás Córdova calificó el desempeño del equipo nacional como un juego “aceptable”.

Publicidad