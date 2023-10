Al menos, Chile ganó y lo hizo derrotando por dos goles a cero a Perú en el Estadio Monumental obteniendo así, su primera victoria en la ruta rumbo al mundial de Estados Unidos-México-Canadá 2026.

Pero más allá del triunfo de La Roja, el análisis general es que no fue un partido brillante de los dirigidos de Eduardo Berizzo y que aún, falta mucho por mejorar pensando en el premio que es, llegar al mundial norteamericano.

Bolavip conversó con Héctor Tito Awad, quien realizó una evaluación detallada de lo que fue este compromiso ante la escuadra incaica y lo que viene para la selección. En la oportunidad, el comentarista expresó que se cumplió con el trabajo, más allá que no hubo nada para aplaudir desde el juego.

“Creo que Chile no mejoró tanto, hizo la pega. Más allá cómo haya jugado, hicieron el trabajo que era ganar. No hubo nada nuevo”, expuso el comunicador de La Magia Azul.

Ahondando en aquello, Awad comentó que “tampoco se rompió la historia en que Perú le pudo ganar a Chile, entonces se mantuvieron varias cosas importantes, tenemos cuatro puntos, pero se vio a Chile muy confundido en varios pasajes del partido. Méndez muy enredado”, aseveró el periodista.

Los destacados de Tito Awad

Para el reconocido comentarista, hubo tres grandes jugadores que hay que destacar de lo visto en la cancha de Macul y que por ningún aspecto, deben salir de la titularidad para el Toto.

“El que más me gustó fue Diego Valdés, el mejor jugador de la cancha. Mientras la gente más lo criticaba yo más bueno lo encuentro. Otro es Rodrigo Echeverría, quien ya es un crack, no puede salir en la selección y desde luego quien ya no puede estar más afuera del equipo es Paulo Díaz”, detalló Awad.

Diego Valdés fue la gran figura de Chile ante Perú, según Tito Awad (Photosport)

¿Qué pasa con Ben Brereton?

Uno que no viene realizando buenas presentaciones en la selección chilena y tampoco en su nuevo club, el Villarreal de España es Ben Brereton Díaz, quien no ha podido repetir actuaciones como las vistas en sus inicios en La Roja o en el Blackburn Rovers.

Para Tito Awad, desde luego el chileno/británico no viene jugando bien, pero que también pasa por el puesto en el cual lo ocupa Eduardo Berizzo y eso va en perjuicio de su accionar.

“No puede ser titular con las indicaciones que se le dan. Si tu lo dejas suelto con un centro al segundo palo, puede ser. Pero él está mal puesto y si va a pasar eso, prefiero a cualquier otro adelante, a Dávila o a Aravena”, argumentó el contertulio del Show de Goles.

Ben Brereton Díaz, no pasa por un buen momento y se ratifica en La Roja (Photosport)

Tito Awad pide a un azul para enfrentar a Venezuela

La nota negativa de la noche en Macul, fueron las lesiones de Matías Catalán y Guillermo Maripán, quienes no pudieron terminar el partido ante los del Rímac y que desde luego obligará a remover aspectos defensivos de cara al compromiso ante Venezuela en Maturín.

Para el comunicador, será un partido bravísimo y que por la razón, él emplearía un cambio táctico en la defensa incorporando al jugador de Universidad de Chile, Matías Zaldivia entre los titulares.

“Son tres puntos que ya no están inscritos en la planilla de un técnico, ahora Venezuela le puede ganar a cualquiera y con condiciones que le molestan a Chile. Yo juego con línea de tres defensiva, con Matías Zaldivia, Gary Medel y Paulo Díaz“, cerró Awad.

Awad quiere que Matías Zaldivia sea titular ante Venezuela (Photosport)

