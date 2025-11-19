Este martes, la Selección Chilena volvió a ganar y suma ya tres triunfos en sus últimos amistosos. Fue un 2 a 1 ante Perú con goles de Felipe Loyola y Darío Osorio, triunfo que pone en el debate si Nicolás Córdova debe permanecer o no al mando del equipo adulto.

Iván “Bam Bam” Zamorano alzó la voz tras los recientes triunfos ante Perú y Rusia. Además, aprovechó la instancia para poner sobre la mesa un nombre que, según él, podría transformar el rumbo del fútbol chileno: Manuel Pellegrini.

En conversación con Radio ADN, el histórico goleador volvió a posicionar al Ingeniero como una alternativa de peso para encabezar un nuevo proyecto en la selección: “Pellegrini sigue siendo un nombre muy importante que puede generar un cambio en lo que se está haciendo en el fútbol chileno“.

Manuel Pellegrini sigue siendo el favorito de Iván Zamorano para llegar a La Roja (Foto: Getty)

Recalcó además que es “Uno de los entrenadores más exitosos de nuestra historia”, por lo que su llegada representaría más que una simple elección de entrenador: sería una apuesta por un modelo serio y de futuro.

Las razones de Iván Zamorano para jugársela por Manuel Pellegrini

Zamorano sostuvo que el ‘Ingeniero’ podría aportar desde múltiples dimensiones, no solo en la cancha. “No solamente desde el punto de vista técnico. Con Pellegrini se puede hacer un trabajo bien planificado y estructurado, que nos dé mayores éxitos a futuro“. Para el ex Real Madrid, la Roja necesita justamente una figura capaz de ordenar procesos y marcar una línea clara de desarrollo.

Respecto a los triunfos de Chile ante Rusia, el exdelantero valoró el impulso que significan para un grupo que mezcla juventud y hambre deportiva. “Siempre es importante ganar, porque te da la posibilidad de trabajar con más tranquilidad. Creo que ese es el camino”.

Finalmente, el ídolo nacional llamó a pensar a largo plazo. “Hay que meterle de lleno a lo que viene, pensando en el Mundial 2030“, sentenció.

DATOS CLAVE

