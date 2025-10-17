Este viernes 17 de octubre fue entregada la actualización del ránking FIFA, sistema de puntuación que va indicando cuál es la mejor selección de cada mes, y donde la Selección Chilena está muy lejos de sus mejores tiempos en que alcanzó el tercer lugar.

Tras la fecha FIFA de octubre, donde Chile venció por 2-1 a Perú en un partido amistoso en La Florida, La Roja mantuvo el puesto número 57° a nivel mundial con 1441,66 puntos, sumando +0.04 que la entrega anterior.

Pero el combinado nacional sigue siendo el penúltimo de Sudamérica, solo superando a Bolivia que clasificó al repechaje para el Mundial del 2026.

Así es, los altiplánicos están en el puesto 71° con 1332,24 puntos, incluso escalaron un lugar en el ránking mundial.

Esto no hace más que confirmar el mal momento del fútbol chileno en general, donde la Selección terminó última en las Eliminatorias para la Copa del Mundo que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá.

Como referencia, por encima del Equipo de Todos están Perú (48°), Venezuela (49°), Eslovenia (50°), Rumania (51°), Camerún (52°), Qatar (53°), Uzbekistán (54°), Sudáfrica (55°) y Mali (57°).

Seelcciones Conmebol en el Ránking FIFA.

Argentina pierde el primer lugar del Ránking FIFA

El ránking FIFA esta vez lo encabeza España (1875,37) escoltado por Francia (1870,92), mientras que Argentina abandonó la primera posición y cayó al tercer puesto (1870,32).