El futuro de Manuel Pellegrini en el Real Betis volvió a entrar en zona de incertidumbre. Aunque el técnico chileno ha reiterado su satisfacción de estar en España, las conversaciones para extender su vínculo más allá de 2026 no han llegado a buen puerto.

En Chile, la situación no pasa inadvertida. En la ANFP siguen atentos los movimientos del Ingeniero, considerado desde hace tiempo es considerado la gran carta para dirigir a la Selección Chilena tras las paupérrimas Eliminatorias Sudamericanas.

El escenario en Sevilla, por ahora, mantiene abierta una puerta que muchos hinchas chilenas empiezan a mirar con cierta esperanza.

¿Está en riesgo la continuidad de Manuel Pellegrini en el Real Betis?

En medio de este escenario, el periodista Rafael Almansa, de Radio Cope Sevilla, entregó nuevos detalles sobre las negociaciones y la postura del técnico chileno.

Según reveló el comunicador español, el acuerdo el estratega chileno y los verdiblancos está condicionado a la duración del vínculo: “Si Manuel Pellegrini acepta lo que el Betis le ofrece, seguirá un año más“.

En el Betis quieren abrochar sí o sí la continuidad del Ingeniero | FOTO: Fran Santiago/Getty Images

Y es precisamente ahí donde radica el conflicto, ya que Pellegrini busca una renovación por al menos dos temporadas, algo que en el club andaluz, por ahora, está en veremos.

¿Hasta cuándo tiene contrato Manuel Pellegrini con el Real Betis?

Manuel Pellegrini todavía no extiende su contrato con Real Betis, vigente hasta junio de 2026, por lo que su llegada al Equipo de Todos no sería descabellada.