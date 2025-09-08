Queda muy poco para que la Selección Chilena dispute su último partido por estas Clasificatorias Sudamericanas. El rival del “Equipo de Todos” será Uruguay, conjunto que llega ya clasificado al Mundial de 2026 de la mano de Marcelo Bielsa.

La Roja no tiene chance alguna ya de ir a la cita planetaria. Ante el conjunto de nuestro exDT, nuestra selección solo se juega el honor.

En tanto, la celeste ya clasificada llega sin ninguna presión. Es por ello que al “Loco” Bielsa se le ocurrió otra de sus siempre controversiales locuras. Justo a horas del partido ante el combinado que dirigirá Nicolás Córdova.

La nueva locura de Marcelo Bielsa

Y es que antes de subirse al avión, el “Loco” hizo un último llamado para integrar la nómina de Uruguay y convocó al joven de 16 años Pablo Alcoba.

El joven defensor intimida a su corta edad con su 1.83 de estatura y se perfila como una de las grandes promesas del fútbol uruguayo.

Marcelo Bielsa se reencontrará con la Selección Chilena este martes 9 de septiembre (Foto: Photosport)

Si bien se ve difícil que pueda entrar entre los titulares del equipo del “Loco”, medios uruguayos como El Observador indican que: “Pablo Alcoba tiene chances de estar en el banco de la selección uruguaya para el encuentro contra los chilenos de este martes por las Eliminatorias“.

¿A qué hora se enfrentan la Selección Chilena vs Uruguay?

El partido de la Selección Chilena frente al combinado uruguayo dirigido por Marcelo Bielsa será este martes 9 de septiembre a contar de las 20:30 horas en el Estadio Nacional.