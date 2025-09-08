La Selección Chilena se alista para su último duelo dentro de las Eliminatorias Sudamericanas, en donde el equipo de todos se verá las caras ante la Selección de Uruguay en el Estadio Nacional.

Previo a este partido, el reconocido periodista Fernando Solabarrieta tomó la palabra en el programa ‘Marca Personal’ de Radio La Metro para hablar del rendimiento de un jugador en particular: Paulo Díaz, el que no lo convence para nada en ‘La Roja’.

“Díaz con todo el respeto y cariño que me merece, porque además conozco a su padre, Ítalo, es que la rompe, pero la rompe en River Plate, viene a la Selección Chilena y es otro jugador”, parte señalando Solabarrieta.

En esa línea, el también relator señaló que a pesar de lo que es su buen andar en River Plate, el defensor nacional no ha podido cumplir esa gran clase de actuaciones con su equipo vistiendo la camiseta de la Selección Chilena en este largo periplo.

Solabarrieta le pega un raspacachos a Díaz | Foto: Photosport

“No irá por ahí, yo en la selección, salvo alguna excepción, yo no le he visto un gran partido”, remarca.

Solabarrieta da la respuesta al problema de Díaz

Finalmente, Solabarrieta consultó la razón por la que Paulo Díaz podría tener este rendimiento dentro de la Selección Chilena y en la que desde la interna, pero del proceso anterior, le dieron la respuesta sobre esto, la cuál le hace mucho sentido por el nivel del jugador nacional.

“Yo tengo una respuesta, que me dieron del interior de la selección en el proceso anterior, me dijeron ‘saben lo que pasa con Paulo, lo que hemos evaluado nosotros es que en River juega con lo justo, él sabe lo que tiene y lo que no tiene que hacer y en la selección viene y sobra un poquito el puesto, como que piensa que puede hacer más cosas de lo que debe hacer y se empieza a equivocar’”, cerró.