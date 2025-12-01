Universidad de Chile avanza en el mercado de fichajes. En dicho período, el elenco estudiantil no solo incorporará nuevos rostros a su plantel profesional: también se despedirá de algunas figuras.

Una de ellas, puede ser Rodrigo Contreras. Todo indica que la institución laica no ejercerá la opción de compra sobre su pase, por lo que su entorno ya escucha propuestas para continuar su carrera.

Y en dicha labor, hubo una consulta desde Argentina. Si en primera instancia trascendió que Talleres de Córdoba era uno de los interesados, BOLAVIP Chile constató averiguaciones de dicho equipo por el goleador de 30 años.

Sin embargo, aún no hay ofertas formales, por lo que no se ha avanzado en su arribo. La razón es más que evidente: espera por la respuesta definitiva de Universidad de Chile.

¿Hasta cuándo tiene plazo el conjunto universitario? Hasta 10 días después del último duelo disputado por la Liga de Primera 2025. Es decir, la fecha límite será el 16 de diciembre.

Rodrigo Contreras recibió consultas de Talleres: todo indica que saldrá de Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

El 2025 de Rodrigo Contreras en Universidad de Chile

En esta campaña, el oriundo de Tucumán ha jugado un total de 39 compromisos con la camiseta azul. En dichos partidos, convirtió 10 goles y entregó dos asistencias.

Cabe destacar que la opción de compra que posee Universidad de Chile es por el 80% de su pase en 1.450.000 dólares. Su carta sigue perteneciendo a Deportes Antofagasta.

Datos claves: