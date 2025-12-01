Colo Colo cayó de forma inapelable en la penúltima fecha del torneo nacional por 3-0 ante Cobresal, resultado que complica por completo las aspiraciones del equipo de Fernando Ortiz en poder decir presente en la Copa Sudamericana 2026 y depende de otros resultados para lograr dicho objetivo.

Sobre lo que fue este duelo, el periodista Cristian Caamaño tomó la palabra en el programa ‘Puntapié Inicial’ de Radio Agricultura y habló de lo que ha sido este terrorífico año para el ‘Cacique’, el que podría terminar de la peor forma sin clasificar a una competencia internacional para el próximo año.

“Uno puede estar de acuerdo con el análisis de Ortiz, si cometió errores o no, en la conformación del equipo y eso, pero hay algo que había que insistir mucho, Colo Colo le estaba ganando a equipos zombies o que estaban peleando el descenso, Iquique, La Calera el otro día, no hay que dejar de lado los rivales”, parte indicando Caamaño.

Agregando a esto, el comunicador dice: “Cuando tuvo que jugar partidos con equipos más organizados y con ciertas ganas, Colo Colo se vio mal, el otro día los errores te terminaron marcando. Te hacen un gol en la primera jugada, después en la segunda miran permanentemente lo que hace Cobresal y después el gol empezando el segundo tiempo, un golpe de nocaut”.

Colo Colo no estuvo a la altura ante Cobresal | Foto: Photosport

Caamaño apunta a los jugadores albos

Dentro de lo que es este rendimiento, el reconocido periodista no salva a ninguno de los jugadores de Colo Colo de esta debacle, en la que apunta a que han protagonizado una campaña para el olvido, la que puede dejar a los ‘Albos’ sin pan ni pedazo para el 2026.

“Colo Colo quiere tomar el avión para irse de vacaciones, le queda una vida y depende de Ñublense, pero Colo Colo está ad portas de una campaña terriblemente mala, muy mala y no se salva nadie, no se salva ningún jugador ni Vicente Pizarro y Lucas Cepeda, que son los exportables”, remarcó.

Concluyendo, Caamaño le tiró toda su artillería pesada al delantero Javier Correa, de quien señaló que en el duelo ante Cobresal no apareció y cuestionó su decisión de no dar la cara tras lo que fue esta dura derrota en el norte.

“Ni Javier Correa con sus once goles, el otro día Correa no la tocó y no apareció, lamentablemente”, cerró.