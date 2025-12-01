El mercado de fichajes presenta oportunidades y ello bien lo saben tanto como Colo Colo como Universidad de Chile. ¿La razón? Un futbolista en carpeta de ambos clubes quedará libre en este período de pases.

Tras convertirse en referente tras la cordillera, tendrá que decidir qué hacer a sus 38 años: se quiere retirar con acción. Por ello, no renovará con su actual cuadro: ese es el caso de Gabriel Arias.

Según informan desde Argentina, el experimentado portero le pondrá fin a su etapa en Racing Club. No quiso extender su vínculo para, precisamente, poder encontrar equipo sin mayores problemas.

Por ello, su último duelo será este lunes 1 de diciembre ante Tigre. Luego de ello, el guardavallas se despedirá del plantel y de los hinchas: la decisión está tomada y no hay vuelta atrás.

De esta manera, cerrará un ciclo de siete años en la institución bonaerense. Alcanzó siete títulos, incluyendo la Copa Sudamericana 2024, por lo que se ganó un espacio en la historia de La Academia.

Gabriel Arias dejará Racing Club: una oportunidad para Colo Colo y Universidad de Chile. (Créditos: Getty Images)

¿Jugará en Colo Colo o en Universidad de Chile?

Durante la presente temporada, Gabriel Arias disputó un total de 31 encuentros con la camiseta de Racing Club. En dichos compromisos, recibió 27 goles y registró 14 vallas invictas.

De esta manera, se termina su proceso y ahora resta por conocer su futuro. ¿Volverá al país al que representa? Eso está por verse, pero es un hecho que tendrá que buscar nuevos rumbos en 2026.

