La Selección Chilena Femenina dirigida por Luis Mena tuvo un amargo paso por Cusco, donde cayó por 1-3 ante su similar de Perú en la tercera fecha de la CONMEBOL Liga de Naciones Femenina de cara al Mundial 2027 de Brasil.

La Roja no tiene tiempo para lamentarse y este martes volverá a ver actividad en un compromiso clave ante Paraguay, donde los tres puntos se hacen una obligación para mantenerse en la parte alta de la tabla de posiciones.

Las paraguayas, por otro lado, vienen de una estrecha victoria por 1-0 ante Uruguay que las tiene en el séptimo lugar de la tabla y buscarán dar la sorpresa ante Chile para seguir escalando posiciones de cara al Mundial 2027.

Cabe recordar que, en este nuevo formato de eliminatorias, clasifican de manera directa los dos primeros equipos de la tabla, mientras que el tercero y el cuarto deberán jugar un repechaje con selecciones de otras confederaciones.

Chile vs. Paraguay: ¿Cuándo y a qué hora?

Chilenas y paraguayas jugarán este martes 2 de diciembre a las 8 de la noche en el Estadio El Teniente de Rancagua.

TV: ¿Cómo ver el partido?

Chilevisión y D Sports transmitirán este encuentro.

Internet: Así se podrá seguir a Chile vs. Paraguay

Vía streaming se podrá ver en DGO, la app de Chilevisión, el sitio oficial del canal y también en la cuenta de CHV de Youtube.