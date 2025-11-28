La Selección Chilena femenina cerró una tarde más que amarga en Cusco frente a Perú. El equipo de Luis Mena se inclinó por 3 a 1 ante las ‘Incaicas’ y desperdició la chance de sumar tres puntos de oro en la tercera jornada de la Liga de Naciones de la Conmebol.

García abrió la cuenta para el local cerca de la media hora de encuentro. Sin embargo, Nayadet López igualó las acciones antes del descanso.

La Roja no pudo frente a Perú y cayó por 3 a 1 en la Liga de Naciones (Foto: Angel Manchego – Comunicaciones FFCh)

En el complemento, Luz Campoverde logró volver a poner en ventaja a su escuadra con un certero zapatazo y, un minuto más tarde Bilcape puso el 3 a 1 definitivo.

Con esta derrota, Chile se mantiene en segundo lugar con cuatro unidades a la espera de los demás encuentros. En tanto, Perú suma tres valiosas unidades que le permiten escalar hasta la sexta posición.

Así queda la tabla de posiciones de la Liga de Naciones femenina

Tabla de posiciones Pos Selección P G E Pier DG Puntos 1 Colombia 3 2 1 0 4 7 2 Chile 3 1 1 1 3 4 3 Argentina 2 1 1 0 2 4 4 Venezuela 2 1 1 0 1 4 5 Ecuador 2 1 0 1 3 3 6 Perú 2 1 0 1 -1 3 7 Uruguay 1 0 1 0 0 1 8 Bolivia 3 0 1 2 -9 1 9 Paraguay 2 0 0 2 -3 0

DATOS CLAVE

La Selección Chilena femenina perdió 3-1 frente a Perú en Cusco por la tercera jornada de la Liga de Naciones de la Conmebol.

Nayadet López anotó el único gol de La Roja antes del descanso, tras el primer tanto de García para Perú.