La Selección Chilena adulta todavía no tiene un entrenador titular tras la salida de Ricardo Gareca hace un par de meses y todo pareciera indicar que, dicho nombre, no estará listo este año y recién podría llegar el 2026.

Un nombre que ha rondado los pasillos de la ANFP en las últimas semanas es el de Manuel Pellegrini, entrenador del Real Betis que quedará libre a mediados de 2026 tras haber firmado una extensión con el cuadro español.

Manuel Pellegrini está feliz en España. | Foto: Photosport

Si bien en la ANFP nunca se han pronunciado de manera oficial sobre el ‘ingeniero’, esta vez sí lo hicieron en conversación con el diario El Mercurio, donde dijeron que “En este momento la preocupación es el Mundial Sub 20, luego el Sub 17 y después las clasificatorias de la Selección Femenina a la Copa del Mundo 2027 en Brasil”.

“Enseguida vienen los amistosos con Perú y Rusia, y el año que viene solo hay dos amistosos antes del Mundial. Urgencia por fichar ahora no existe; hay que prepararse para el 2027, cuando comiencen las próximas clasificatorias y la Copa América”, complementaron.

¿Será este el momento para hacer el esfuerzo por Manuel Pellegrini? Lo cierto es que La Roja no tiene ningún apuro en conseguir un nuevo entrenador pensando en la poca actividad que tendrá de aquí a un buen y largo tiempo.

¿Cuándo juega Chile?

La Roja enfrentará a Perú el próximo viernes 10 de octubre en el Estadio Bicentenario de La Florida, compromiso que será dirigido por Sebastián Miranda y que cuenta con una nutrida nómina local.