El nombre de Manuel Pellegrini llama la atención en los hinchas de la Selección Chilena para hacerse cargo de La Roja adulta, pero el entrenador está cómodo en el Betis de España y se ve difícil que pueda llegar.

Uno que no piensa así es Carlos Ramos, presidente del Colegio de Entrenadores quien charlo con Bolavip Chile: “Es el momento, yo creo que es el momento de Manuel Pellegrini. Se da las posibilidades de que no siga en España y que Chile, más debajo de donde está no puede estar”, dijo.

“Ahora hay que ver quién estará en la testera de la ANFP y eso es importante también. Tiene que haber un movimiento ahí, porque con ese nivel de fracaso había que pescar las maletas hace rato”, complementó.

Proponen a Pellegrini para cargo directivo. | Foto: Photosport

Ramos, incluso, postula a Pellegrini para innovador cargo: “Yo mantengo dos posibilidades y que me gustaría mucho si alguna ocurriera, porque creo que es la solución al tema: si se lograra avanzar con el tema de la separación, no descarto que sea el presidente de la federación de fútbol de Chile. Pero eso va amarrado con la separación”.

“Ahora, no podemos dejar escapar ese cerebro, ese disco duro con toda la experiencia que tiene. Para mí mejor que sea presidente de la federación de fútbol de Chile en la medida que sea autónomo” recalcó en el cierre.

Lo cierto es que Manuel Pellegrini está cómodo en España y nunca ha mostrado mayor interés en tomar la Selección Chilena, mucho menos un cargo directivo para incidir en la toma de decisiones del fútbol chileno.

La carrera de Manuel Pellegrini como DT

Universidad de Chile, Palestino, O’Higgins, Universidad Católica, Liga de Quito, San Lorenzo de Almagro, River Plate, Villareal, Real Madrid, Málaga, Manchester City, Hebei Fortune, West Ham y Real Betis.