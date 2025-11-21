En la Selección Chilena hay mucha expectación por lo que es el futuro de ‘La Roja’ y todo esto por lo que es la búsqueda de su nuevo entrenador, en la que sin duda el gran candidato de todos es el hoy DT del Real Betis, Manuel Pellegrini, el nombre que todos desean.

Sobre esta situación, en esta jornada el estratega nacional Manuel Pellegrini conversó con los medios de comunicación en España previo al duelo de su equipo ante el Girona, en la que fue consultado sobre lo que es su futuro, el cuál aún no define.

“La verdad que salen muchas cosas, son muchas especulaciones, salen también cifras que no son las que corresponden ni mucho menos, estamos en conversaciones siempre con el club y los directivos, esperemos que se solucione de la mejor manera para ambas partes, ya veremos con el transcurso del tiempo cuando y como se soluciona. El 90% de las informaciones que salen no son verídicas en cifras, ni cantidades y ni en tiempo”, parte señalando Pellegrini.

Agregando a esto, al DT se le consultó sobre cuál es su prioridad sobre lo que es su futuro, en la que dejó esta respuesta: “La prioridad mía es ganarle al Girona este partido del domingo y ya veremos el futuro cómo se va desarrollando. Son temas largos que no son fáciles de aclarar en una conferencia de prensa, cuando se solucione el problema, veremos el futuro de mi persona”.

Pellegrini deja tiritón a todo Betis e ilusiona a Chile | Foto: Getty Images

En esta línea, el ‘Ingeniero’ sabe de lo que es su gran compromiso con el Real Betis tras lo que han sido estos largos años dentro del club, pero también indica lo que le genera la posibilidad de poder dirigir a la Selección Chilena, la que parece estar esperando.

“Las dos partes son muy importantes para mí, hoy estamos muy comprometidos con el Betis, llevamos 5-6 años muy comprometidos con su hinchada y también hay una selección de mi país que tiene que decidir muchas cosas, así que son más especulaciones que realidades, veremos cuál es el camino”, remarca.

Concluyendo, Pellegrini dejó su última respuesta sobre lo que es su futuro, en la que señala que están en conversaciones con el club ante su permanencia o no en el Betis, pero también mira de reojo lo que es la situación en Chile, para poder tomar su decisión final.

“Siempre hay muchas cosas que conversar antes de renovar un contrato, en eso estamos con la parte directiva, veremos el momento adecuado de ver cual es la solución para que ambas partes queden conformes” .

“Para mí me sentía muy comprometido con el Betis, como también dirigir la selección de tu propio país, así que ya veremos por dónde nos conduce el camino al futuro, en estos momentos tenemos contrato con el Betis y mi intención es cumplirlo, si se extiende, es porque ambas partes quieren seguir”, cerró.

En Síntesis…