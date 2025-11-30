La jornada 14 de La Liga de España 2025 trajo partidos clave que definirán la lucha por los primeros puestos, la clasificación a torneos internacionales y la permanencia en la máxima categoría.

Uno de los duelos más esperados fue el clásico sevillano entre Sevilla y Real Betis, un enfrentamiento cargado de historia y rivalidad que también impacta directamente en la tabla de posiciones.

Sevilla, con Alexis Sánchez en el banco y Gabriel Suazo fuera por molestias, buscaba consolidar su lugar en la mitad de la tabla, mientras que el Real Betis de Manuel Pellegrini quería mantenerse firme en la pelea por los puestos europeos.

Con la victoria de los verdiblancos por 2-0, la tabla muestra cambios importantes: Sevilla queda decimotercero con 16 puntos, mientras que su clásico rival sube al quinto puesto con 24 unidades.

Pablo Fornals y Sergi Altimira fueron los autores del triunfazo del Betis | FOTO: Fran Santiago/Getty Images)

La tabla de posiciones de La Liga:

PosiciónClubPJGEPGFGCDGPts
1Barcelona14111239162334
2Villarreal14102229131632
3Real Madrid13102128121632
4Atlético Madrid1494127111631
5Real Betis146622214824
6RCD Espanyol136341716121
7Getafe146261315-220
8Athletic146261417-320
9Real Sociedad144461921-216
10Celta de Vigo133731618-216
11Elche C. F.143741517-216
12Rayo Vallecano134451214-216
13Sevilla145181923-416
14Alavés144371215-315
15R.C.D. Mallorca143471522-713
16Valencia C. F.133461221-913
17Osasuna143381218-612
18Girona132561225-1311
19Levante142391626-109
20Real Oviedo14239722-159