La jornada 14 de La Liga de España 2025 trajo partidos clave que definirán la lucha por los primeros puestos, la clasificación a torneos internacionales y la permanencia en la máxima categoría.

Uno de los duelos más esperados fue el clásico sevillano entre Sevilla y Real Betis, un enfrentamiento cargado de historia y rivalidad que también impacta directamente en la tabla de posiciones.

Sevilla, con Alexis Sánchez en el banco y Gabriel Suazo fuera por molestias, buscaba consolidar su lugar en la mitad de la tabla, mientras que el Real Betis de Manuel Pellegrini quería mantenerse firme en la pelea por los puestos europeos.

Con la victoria de los verdiblancos por 2-0, la tabla muestra cambios importantes: Sevilla queda decimotercero con 16 puntos, mientras que su clásico rival sube al quinto puesto con 24 unidades.

Pablo Fornals y Sergi Altimira fueron los autores del triunfazo del Betis | FOTO: Fran Santiago/Getty Images)

La tabla de posiciones de La Liga: