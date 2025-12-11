La acción en la UEFA Europa League no se detiene y este jueves dejó sensaciones contrastadas para los chilenos: Manuel Pellegrini en el Real Betis y Darío Osorio en el FC Midtjylland fueron protagonistas en una jornada clave dentro de la fase de liga.

El conjunto verdiblanco consiguió un triunfo fundamental como visitante por 3-1 ante el Dinamo Zagreb en Croacia, resultado que lo mantiene firme en la parte alta de la clasificación.

Por su parte, el elenco danés volvió a sumar tres puntos valiosos de local tras imponerse por 1-0 al KRC Genk de Bélgica, consolidando una campaña que sorprende en el continente.

Darío Osorio fue titular y se mostró bastante participativo en el triunfo de los Lobos | FOTO: @fcmidtjylland

Ambos resultados movieron el tablero en una fase que, por segundo año consecutivo, reúne a todos los equipos en una sola tabla general.

Así va la tabla de posiciones de la Europa League: